Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, у российских оккупантов произошел каскадный обвал фронта на Бериславском направлении. Конечно, сопротивление есть, но оно достаточно слабое.
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Когда ВСУ могут освободить Херсон
По мнению Нарожного, освобождение Херсона можно организовать еще до Нового года. Его прогноз – середина или конец ноября. Очевидно, что у оккупантов недостаточно хорошо отлаженная поставка после регулярных ударов HIMARS, из-за чего они не всегда могут оказывать серьезное сопротивление.
Группировка оккупантов в Херсоне обречена. У них с снабжением все плохо. После того, как мы возьмем Берислав, думаю, будут так называемые "клещи" вокруг Херсона. Мы обескровим эту группировку и освободим город,
– считает Нарожный.
После освобождения Херсона ВСУ, вероятно, смогут достигать американскими HIMARS до территории вблизи Крымского перешейка. Это будет еще больше разрушать логистику русских оккупантов.
Оккупанты в Херсоне обречены – Павел Нарожный: смотрите видео
ВСУ продвигаются в Херсонской области: главное
- За первые дни октября подразделения Вооруженных Сил Украины освободили уже 29 населенных пунктов в Херсонской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Оккупанты вбрасывают резервы, чтобы сдержать украинское наступление и отвоевать утраченные позиции.
- К примеру, 4 октября украинские защитники освободили 9 населенных пунктов на Херсонском направлении. Среди них – Староселье, Давидов Брод, Большая Александровка и т.д. 5 октября Владимир Зеленский сообщил об освобождении Нововоскресенского, Новогригорьевки и Петропавловки.
- Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк 6 октября подчеркнула, что ВСУ уже освободили 400 квадратных километров Херсонщины.