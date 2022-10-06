Город стратегически важен для захватчиков. Если ВСУ удастся его освободить, то оккупантам не поздоровится.

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Ничего не происходит и паники нет: Сергей Хлань потролил россиян

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в одной из социальных сетей посмеялся над оккупантами. Он отметил, что из города Новая Каховка они удивительным образом исчезли.

Политик пошутил, что даже лавочки с шаурмой, которую захватчики считают деликатесом, не имеют выручки. Хотя обычно у них скапливается целая очередь из россиян.

Есть подозрение, что скоро наедятся, но не шаурмой,

– подытожил Сергей Хлань.

Обратите внимание У нас есть хорошие новости в Бериславском районе, – заместитель председателя Херсонской ОВА

Как оккупанты "неудачно покурили" в Бериславе

В одном из админзданий Берислава Херсонской области 1 октября прогремели взрывы. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин объявил о незаконной аннексии Херсонской области.

Сергей Хлань прокомментировал инцидент и подтвердил, что это был "хлопок" от ВСУ. В результате нанесенного удара было уничтожено здание полиции, где в то время находились захватчики.

Под завалами тогда оказались многие российские военнослужащие. После этого они переехали в частный сектор.

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