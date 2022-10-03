Если Украина сможет взять город Берислав, это существенно усложнит ситуацию для оккупантов. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Эксперт отметил, что украинские военные нашли эффективный способ уничтожения российских сил.

Что ВСУ сейчас делают в Херсонской области – это очень похоже на ситуацию в Лимане: мы окружаем с двух сторон, не идем в лоб, чтобы не терять наших солдат и технику, окружаем и берем "в клещи". После этого освобождаем территории. Это уже не первый раз ВСУ так делают. Уже был Изюм, Лиман, а Херсон будет следующим,

– объяснил Нарожный.

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По его словам, на Криворожском направлении, где сейчас наступают ВСУ, очень важен город Берислав.

"Если взять линейку и померить, то от Берислава до перешейка с Крымом всего 75 километров. Освобождение города позволит взять этот перешеек под огневой контроль. После этого мы обессилим всю причерноморскую группировку войск противника", – резюмировал специалист.

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