Если Украина сможет взять город Берислав, это существенно усложнит ситуацию для оккупантов. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
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Эксперт отметил, что украинские военные нашли эффективный способ уничтожения российских сил.
Что ВСУ сейчас делают в Херсонской области – это очень похоже на ситуацию в Лимане: мы окружаем с двух сторон, не идем в лоб, чтобы не терять наших солдат и технику, окружаем и берем "в клещи". После этого освобождаем территории. Это уже не первый раз ВСУ так делают. Уже был Изюм, Лиман, а Херсон будет следующим,
– объяснил Нарожный.
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По его словам, на Криворожском направлении, где сейчас наступают ВСУ, очень важен город Берислав.
"Если взять линейку и померить, то от Берислава до перешейка с Крымом всего 75 километров. Освобождение города позволит взять этот перешеек под огневой контроль. После этого мы обессилим всю причерноморскую группировку войск противника", – резюмировал специалист.
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Ситуация в Херсонской области: последние события
- Украинские защитники активно выгоняют захватчиков из Херсона. Так, ВСУ освободили Миролюбовку и Архангельское, и враг уже не может контратаковать и вернуть их обратно под свой контроль.
- Сейчас около 90% Херсона остается под российской оккупацией. Однако первый заместитель Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что в Бериславском районе есть очень хорошие новости.
- Контрнаступление Вооруженных Сил продолжается по разным направлениям. Украинские защитники 2 октября предварительно вошли в Золотую Балку и Шевченковку.
- Кроме того, наши воины подняли украинский флаг возле Крещеновки, а также установили флаг над памятником "Дары Херсонщины". Он расположен вблизи села Осокоровка в Херсонской области.
- Страна-агрессор уже отправляет на Херсонщину первых попавших под частичную мобилизацию солдат. Местные сообщали, что оккупанты провели ротацию. На место прибыли около 300 российских военных "очень юного возраста". У них нет обеспечения и они продают топливо из своей техники.
- В то же время российские оккупанты готовятся к обороне Крыма на территории Херсонской области. Также они ввели новую "пропускную систему" в оккупированных районах области.