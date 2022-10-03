Провал коммуникации относительно проблемы признания границ для "присоединения" Запорожской и Херсонской областей влечет за собой ряд проблем для Путина. Об этом 24 канала рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

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Эксперт отметил, что россияне провели незаконный "референдум" , но даже не смогли объяснить , кого и как они "присоединяют".

Из ДНР и ЛНР все написано, что административные границы 1991 года, а вот сказать это о Запорожской и Херсонской области они не решились , так сказать. Столица Запорожской области находится под контролем Украины. В общем с этими областями они просто запутались , хотя и пытался объяснить Песков ,

– рассказал обозреватель.

По его словам, 4 октября "Совет Федерации" намерен принять целый ряд изменений в конституцию России в связи с появлением "новых субъектов".

"Но кто объяснит, что подразумевают под этими словами об этих областях? Какая территория и где ее границы ? Только Песков сказал глупую фразу, что они "посоветуются с жителями этих регионов" . В каком-то смысле это "открытая дверь", чтобы отступить . Да и сопротивление этому было в Кремле", – объяснил аналитик.

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По его мнению, чтобы не было такой неразберихи, Путин мог просто сказать, что эти области должны "войти в Россию" в административных пределах времен УССР : "Они же так объясняли, когда несколько месяцев назад признавали "ЛДНР". Также есть разные формулировки относительно "республик" и "областей" – какие-то шаги они планируют себе на будущее".

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Пионтковский подчеркнул, что можно по-другому интерпретировать слова Пескова о "советах с жителями".

"Эти жители, которые воюют в ВСУ – "посоветуют": сегодня "советуются", и завтра "посоветуют". И с утра "посоветовали" и несколько населенных пунктов "вывели из состава России" . Да и Лиман прославится , как первый город, Какое "добровольно вышло из состава России". Таких городов будет много в ближайшие два месяца. И дальше вероятнее будет "прецедент Лимана", чем "прецедент Хиросимы" , - резюмировал обозреватель.

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