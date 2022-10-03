Нові провали на фронті ускладнюватимуть інформаційну комунікацію між центральною владою Росії та її громадянами. Про це 24 каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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Експерт зазначив, що рішення Кремля "радитись з населенням" щодо кордонів "анексованих областей" свідчить про те, що їм важко пояснити навіть своїм виборцям, чому Росія з таким соромом далі відступає на полі бою.

Вони лишають свій російський "ленд-ліз" для українських вояків й звичайно, в таких умовах говорити, що "Росія – назавжди" на українських землях – це в короткостроковій перспективі матиме певні інформаційні проблеми для подальшої комунікації з російським суспільством. Я переконаний, що у Кремлі все прекрасно розуміють,

– пояснив оглядач.

На його думку, навіть оголошена часткова "мобілізація" не приносить їм якогось якісного й позитивного ефекту.

"Мобілізація впливатиме на щось набагато пізніше. Очевидно, що ЗСУ зараз прекрасно б'ють по слабких місцях ворога, використовують кожну хвилину, а Пєскову залишається розводити руками й розказувати, що "все йде за планом, як належне", – додав аналітик.

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За його словами, чим більше пропагандисти Кремля озвучуватимуть намагання якось вийти з цієї інформаційної ситуації, тим швидше вони "заганятимуть себе у цугцванг".

"Тим самим це збільшить антирейтинг Путіна, що матиме подальший вплив на його "незавидну" політичну кар'єру в майбутньому", – резюмував Чаленко.

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