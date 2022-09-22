Про це для 24 каналу сказав соціально-політичний психолог Валентин Кім. За його словами, путіну дуже притаманно приписувати іншим людям, країнам, націям те, що робить сама ж росія.

До теми Путін неадекватний, – Фейгін про ймовірність застосування ядерної зброї та інші важелі кремля

"Вони обстрілюють чужі міста і приписують це Україні. Погрожують ядерною зброєю, але аргументують, що це погрози від країн Заходу. Вони навіть б'ють по своїх містах і звинувачують Україну. Це реакція, яка називається проєкцією. Путіну вона загалом дуже притаманна і якщо взяти цілком його виступ, то кардинально нічого не змінилося", – зазначив Кім.

Продовжує демонструвати силу

Психолог вважає, що путін засмучений і в нього є особливості невербальних проявів невпевненості. Він хвилюється, коли розповідає про НАТО. Зокрема, як пригадав Кім, був цікавий момент, коли казав, що країни НАТО фіксують розвідані з півдня росії.

Для нього це дуже важливо. Він боїться, що це дійсно станеться. Проте цілком путін не змінився, як це була закомплексована людина, затиснена, яка намагається продемонструвати світові свою силу, водночас відчуває невпевненість, то так він і таким залишився, – розповів Кім.

Хоче заспокоїти населення

На думку психолога, очільник кремля раніше ухвалював рішення, щоб запобігти можливості великої війни. Зокрема, є приклад 2014 року, приклад 2008 року. Кім наголосив, що путін з фсб, а не з армії, тому не пропонує кардинальних рішень, а часткові. Це намагання заспокоїти населення і страх грати до кінця.

"Хоча тепер у путіна залишається ядерна зброя. Більше нічого. Якщо українці не послухаються, то що він зможе? Оголосить повну мобілізацію? Це не дуже відрізнятиметься від того, що бачимо зараз. Тому путін сам загнав себе в глухий кут. Все більше у кремлі розуміють, що не хочуть з ним залишатися", – додав психолог.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Валентином Кімом: дивіться відео