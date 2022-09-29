Втікаючи з Ізюма окупанти залишили чи не все, що мали, – танки, самохідні установки, КамАЗи тощо. Про це розповідають самі загарбники.

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"Там п**да. Обпісялись с**и"

Окупанти скаржаться, що їхні колеги – військовослужбовці в Ізюмі попали в оточення. Тож тікали аж до Куп'янська, залишивши чи не все, що мали.

Покидали все на**й, "Піони" ці далекобійні 152-і… Ось такої х**ні дох** залишено. 72-ки, 90-і (танки – ГУР) залишені. КамАЗи, "Торнадо",

– скаржиться загарбник.

Російські військові підтверджують, що змушені були здати 30 сіл, та взагалі все від Ізюма до Куп'янська. Нагадаємо, раніше міністерство оборони заявляло, що це не втеча, а "перегрупування військ".

Також окупанти припустили, що після референдумів владімір путін може заявити про війну. Тому зараз і проводять мобілізацію.

ЗСУ звільнили Ізюм: що відомо

Наші захисники звільнили Ізюм Харківської області ще 10 вересня. "Окупанти втікали, як миші", – розповіли десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України.

Загарбники кидали техніку, добивали своїх же поранених та втікали по лісах.

Після звільнення, у лісосмузі Ізюма знайшли масові поховання замордованих російськими військовими українців. У братських могилах були поховані сотні людей.

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Втрати ворога від початку повномасштабної війни проти України

Від 24 лютого наші захисники ліквідували 58 580 окупантів. З них 430 осіб ЗСУ знищили лише за одну добу, 28 вересня.

Окупанти вже втратили 2325 танків, 175 засобів ППО, 246 крилатих ракет.

Українські воїни приземлили 262 літаки, 224 гелікоптери та майже тисячу БпЛА.

Наші військові знищили 15 кораблів і катерів, 331 реактивну систему залпового вогню, 1385 одиниць артилерії та 4909 бронемашин.

Втім, цифри можуть бути ще більшими, адже через інтенсивні бойові дії точні підрахунки неможливі.

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