Втікаючи з Ізюма окупанти залишили чи не все, що мали, – танки, самохідні установки, КамАЗи тощо. Про це розповідають самі загарбники.
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"Там п**да. Обпісялись с**и"
Окупанти скаржаться, що їхні колеги – військовослужбовці в Ізюмі попали в оточення. Тож тікали аж до Куп'янська, залишивши чи не все, що мали.
Покидали все на**й, "Піони" ці далекобійні 152-і… Ось такої х**ні дох** залишено. 72-ки, 90-і (танки – ГУР) залишені. КамАЗи, "Торнадо",
– скаржиться загарбник.
Російські військові підтверджують, що змушені були здати 30 сіл, та взагалі все від Ізюма до Куп'янська. Нагадаємо, раніше міністерство оборони заявляло, що це не втеча, а "перегрупування військ".
Також окупанти припустили, що після референдумів владімір путін може заявити про війну. Тому зараз і проводять мобілізацію.
ЗСУ звільнили Ізюм: що відомо
Наші захисники звільнили Ізюм Харківської області ще 10 вересня. "Окупанти втікали, як миші", – розповіли десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України.
Загарбники кидали техніку, добивали своїх же поранених та втікали по лісах.
Після звільнення, у лісосмузі Ізюма знайшли масові поховання замордованих російськими військовими українців. У братських могилах були поховані сотні людей.
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Втрати ворога від початку повномасштабної війни проти України
- Від 24 лютого наші захисники ліквідували 58 580 окупантів. З них 430 осіб ЗСУ знищили лише за одну добу, 28 вересня.
- Окупанти вже втратили 2325 танків, 175 засобів ППО, 246 крилатих ракет.
- Українські воїни приземлили 262 літаки, 224 гелікоптери та майже тисячу БпЛА.
- Наші військові знищили 15 кораблів і катерів, 331 реактивну систему залпового вогню, 1385 одиниць артилерії та 4909 бронемашин.
Втім, цифри можуть бути ще більшими, адже через інтенсивні бойові дії точні підрахунки неможливі.
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