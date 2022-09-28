На це звернули увагу у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Там пояснили, як світові ЗМІ висвітлювали псевдореферендум, влаштований росією для легітимізації окупації.

Важливо Нам так байдуже, що аж "невдобно", – військовий Вишебаба про "референдуми" росіян

Мовиться про сюжети та матеріали:

Reuters,

Associated Press,

CBS News,

AFP.

Що не так з матеріалами журналістів

Річ у тім, що провідні світові ЗМІ показують російські псевдореферендуми як реальний виборчий процес, що дуже далеко від істини. Підтверджень фіктивності "референдумів" є чимало, зокрема і прямі докази:

Причина "рекордних" цифр на псевдореферендумах – порожні бюлетені. У мережі з'явилися світлини, як окупанти рахують голоси. На фото чимало порожніх бюлетенів, в яких ніхто не висловлював підтримку "референдуму".

Крім того, на Запоріжжі є зафіксовані непоодинокі випадки примусового голосування за померлих близьких. А якщо ж люди відмовлялися голосувати, то окупанти самі ставили галочку.

Натомість іноземні журналісти про псевдореферендум пишуть таке:

Reuters: "В окупованих регіонах України понад 96% проголосували за приєднання до росії".

Жодної згадки, що "голосування" відбувалося під дулами автоматів та були примусовими.

AFP News: "Проросійські чиновники оголосили про перемогу на анексійних референдумах у Запорізькій області".

Видання називає їх проросійськими, але не окупаційними. А колаборанти і окупанти раптом стали officials.

Associated Press: "5 днів голосування проводяться для визначення майбутнього Луганської, Херсонської, Донецької та Запорізької областей".

Для AP примус і фейковий референдум дорівнює визначення майбутнього, наче українці добровільно його обирають.

Сподіваємося, що такі формулювання не є редакційною політикою цих відомих ЗМІ, а лише помилками журналістів. Адже просуванням російської пропаганди і так є кому займатись,

– наголосили у Центрі стратегічних комунікацій.

Як ЗМІ висвітлюють "референдуми" на окупованих територіях / Фото Центру стратегічних комунікацій

Раніше у Центрі протидії дезінформації попереджали, що ворог просто намагається створити медійну "картинку" прихильності населення рф щодо "приєднання" анексованих українських територій. У такий нехитрий спосіб кремлівська пропаганда намагається нав'язати світовій спільноті ілюзію всенародного схвалення анексії суверенних територій України і таким чином її легітимізувати.

В Офісі Президента прокоментували фарс на окупованих територіях

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що вживання слова референдум щодо визначення того, що відбувається на окупованих територіях, недоречно і неправильно. Адже ситуація кардинально протилежна.

Насправді є:

Окупація території.

Російські танки.

Активні бойові дії.

Автоматники, які ходять по квартирах і примушують тих, хто залишився, під дулом сказати "так росії".

Додамо, що російські пропагандисти публікують сфабриковані "результати" псевдореферендумів на окупованих територіях України. Окупанти не соромляться та малюють ледь не стовідсоткову "підтримку". А фальсифікаційна "виборча комісія" заявила, що участь у "голосуванні" на Запоріжжі взяли 462 109 осіб – це приблизно удвічі більше, ніж зараз є на окупованих територіях області.

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