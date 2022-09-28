Усі готуються та чекають наказів. Про це 24 каналу сказав командир відділення у 68 окремій єгерській бригаді ЗСУ Павло Вишебаба.

Варте уваги Рахували пусті бюлетені: звідки окупанти взяли рекордні цифри на "референдумах"

Чи був там "референдум" так званий, чи не був – усім глибоко байдуже. Настільки байдуже, що аж "невдобно",

– наголосив командир.

Чому псевдореферендуми росії не допоможуть

По-перше, усе це дійство з фейковим волевиявленням та намальованими цифрами є абсурдним. "Ви ж бачили, туди приїжджають росіяни голосувати. Це смішно виглядає", – відзначив Вишебаба.

По-друге, на тимчасово окупованих територіях дуже серйозні рухи спротиву. Люди борються, розповсюджують інформацію, влаштовують диверсії – вони дуже чекають на ЗСУ.

Те, що називається підпілля – про це ще буде написано дуже багато історичних книг. Повірте, на окупованих територіях українці продовжують вчиняти героїчні вчинки. Наші їм передають необхідне обладнання і кошти на усі ці диверсії. Люди готуються до деокупації, там нас точно чекають,

– підсумував Павло Вишебаба.

Псевдореферендуми на окупованих територіях: останні новини

Російські пропагандисти публікують сфабриковані "результати" псевдореферендумів на окупованих територіях України. Окупанти не соромляться та малюють ледь не стовідсоткову "підтримку".

Окупанти перетворили "референдуми" на окупованих територіях просто-таки в цирк. Так, на Запоріжжі гауляйтери самі "ставили галочки" за тих, хто відмовлявся чи виїхав з окупації. Фальсифікаційна виборча комісія заявила, що участь у "голосуванні" взяли 462 109 осіб – це приблизно удвічі більше, ніж зараз є на окупованих територіях області.

Причина "рекордних" цифр на псевдореферендумах – порожні бюлетені. У мережі з'явилися світлини, як окупанти рахують голоси. На фото чимало порожніх бюлетенів, в яких ніхто не висловлював підтримку "референдуму". Очевидно, росіяни вирішили скористатися прислів'ям "мовчання – знак згоди".

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