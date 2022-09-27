Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він закликав людей не прив'язуватися до дат. Проведення фейкових "референдумів", а потім і, ймовірна, подальша анексія з боку росії ніяк не мають вплинути на контрнаступ ЗСУ.

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Ці фейкові "референдуми", які не визнає весь світ, кардинально нічого не змінюють. Ми як деокуповували, так і будемо робити це на майбутнє,

– зазначив Мусієнко.

Головне не гнати вперед за всяку ціну

Мусієнко наголошує – українські війська докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше звільнити тимчасово окуповану територію. Але тут важливо пам'ятати про ресурси – Україна зараз немає можливостей просто взяти і стрімголов кинутися вперед на укріплені позиції окупантів.

Та й це взагалі сумнівна тактика. Адже життя військового – це головна цінність.

Не прив'язуймося до дат, адже потрібно визначати можливі ресурси – наскільки реально досягти цілей та якою ціною. Життя та здоров'я особового складу – це головне. Люди – пріоритет,

– підкреслив Мусієнко.

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Путін хоче анексувати окуповані території України

З 23 по 27 вересня російські окупанти проводять фейкові "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Жодна цивілізована держава у світі не визнає результатів цього "голосування". Однак зрозуміло, що путін згодом оголосить про "приєднання" цих територій.

За даними розвідки Великої Британії, на 30 вересня вже заплановане звернення путіна до обох палат парламенту росії. Саме тоді, як припускають експерти, диктатор може оголосити про анексію українських територій.