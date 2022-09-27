Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он призвал людей не привязываться к датам. Проведение фейковых "референдумов", а затем и, вероятная, дальнейшая аннексия со стороны россии никак не должны повлиять на контрнаступление ВСУ.

К теме "Референдумы" и мобилизация в россии: отреагирует ли Запад увеличением оружия для Украины

Эти фейковые "референдумы", которые не признает весь мир, кардинально ничего не меняют. Мы как деоккупировали, так и будем делать это на будущее,

– отметил Мусиенко.

Главное не гнать вперед любой ценой

Мусиенко отмечает – украинские войска прилагают все усилия, чтобы как можно скорее освободить временно оккупированную территорию. Но здесь важно помнить о ресурсах – у Украины сейчас нет возможностей просто взять и стремглав броситься вперед на укрепленные позиции оккупантов.

Да и это вообще сомнительная тактика. Ведь жизнь военного – это главная ценность.

Давайте не привязываемся к датам, ведь нужно определять возможные ресурсы – насколько реально достичь целей и какой ценой. Жизнь и здоровье личного состава – это главное. Люди – приоритет,

– подчеркнул Мусиенко.

Важно – в ОП сказали, будет ли дополнительная мобилизация в Украине: смотрите видео

Путин хочет аннексировать оккупированные территории Украины

С 23 по 27 сентября российские оккупанты проводят фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни одно цивилизованное государство в мире не признает результатов этого "голосования". Однако понятно, что путин впоследствии объявит о "присоединении" этих территорий.

По данным разведки Великобритании, на 30 сентября уже запланировано обращение путина к обеим палатам парламента россии. В это время, как предполагают эксперты, диктатор может объявить об аннексии украинских территорий.