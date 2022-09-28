Об этом обратили внимание в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Там объяснили, как мировые СМИ освещали псевдореферендум, устроенный россией для легитимизации оккупации.

Важно Нам так безразлично, что даже "неудобно", – военный Вышебаба о "референдумах" россиян

Речь идет о сюжетах и материалах:

Reuters,

Associated Press,

CBS News,

AFP.

Что не так с материалами журналистов

Дело в том, что крупнейшие мировые СМИ показывают российские псевдореферендумы как реальный избирательный процесс, что очень далеко от истины. Подтверждений фиктивности "референдумов" немало, в том числе и прямые доказательства:

Причина "рекордных" цифр на псевдореферендумах – пустые бюллетени. В сети появились фотографии, как оккупанты считают голоса. На фото немало пустых бюллетеней, в которых никто не выражал поддержки "референдума".

Кроме того, в Запорожье есть зафиксированные нередкие случаи принудительного голосования за умерших близких. А если люди отказывались голосовать, то оккупанты сами ставили галочку.

А иностранные журналисты о псевдореферендуме пишут следующее:

Reuters: "В оккупированных регионах Украины более 96% проголосовали за присоединение к россии".

Никакого упоминания, что "голосование" происходило под дулами автоматов и были принудительными.

AFP News: "Пророссийские чиновники объявили о победе на аннексических референдумах в Запорожской области"

Издание называет их пророссийскими, но не оккупационными. А коллаборанты и оккупанты вдруг стали officials.

Associated Press: "5 дней голосования проводятся для определения будущего Луганской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областей"

Для AP принуждение и фейковый референдум равно определению будущего, будто украинцы добровольно его выбирают.

Надеемся, что такие формулировки не являются редакционной политикой этих известных СМИ, а ошибками журналистов. Ведь продвижением российской пропаганды и так есть кому заниматься,

– отметили в Центре стратегических коммуникаций.



Как СМИ освещают "референдумы" на оккупированных территориях / Фото Центра стратегических коммуникаций Как СМИ освещают "референдумы" на оккупированных территориях / Фото Центра стратегических коммуникаций

Ранее в Центре противодействия дезинформации предупреждали, что враг просто пытается создать медийную "картинку" приверженности населения россии относительно "присоединения" аннексированных украинских территорий. Таким нехитрым способом кремлевская пропаганда пытается навязать мировому сообществу иллюзию всенародного одобрения аннексии суверенных территорий Украины и таким образом ее легитимизировать.

В Офисе Президента прокомментировали фарс на оккупированных территориях

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что употребление слова "референдум" по определению того, что происходит на оккупированных территориях, неуместно и неправильно. Ведь ситуация кардинально противоположна.

На самом деле есть:

Оккупация территории;

российские танки;

активные боевые действия;

автоматчики, которые ходят по квартирам и заставляют оставшихся под дулом сказать "да" россии.

Добавим, что российские пропагандисты публикуют сфабрикованные "результаты" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Оккупанты не стесняются и рисуют чуть ли не стопроцентную "поддержку". А фальсификационная "избирательная комиссия" заявила, что участие в "голосовании" в Запорожье приняли 462 109 человек – это примерно вдвое больше, чем сейчас есть на оккупированных территориях области.

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