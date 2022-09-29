Убегая из Изюма оккупанты оставили чуть ли не все, что имели – танки, самоходные установки, КамАЗы и т.д. Об этом рассказывают сами захватчики.

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"Там п**да. Описались с**и"

Оккупанты жалуются, что их коллеги – военнослужащие в Изюме попали в окружение. Так что бежали до Купянска, оставив чуть ли не все, что имели.

Покидали все на**, "Пионы" эти дальнобойные 152-е… Вот такой х**ни дох** оставлено. 72-ки, 90-е (танки – ГУР) оставлены. КамАЗы, "Торнадо",
– жалуется захватчик.

Российские военные подтверждают, что вынуждены были сдать 30 деревень, и вообще все от Изюма до Купянска. Напомним, ранее министерство обороны заявляло, что это не бегство, а "перегруппировка войск".

Также оккупанты предположили, что после референдумов владимир путин может заявить о войне. Поэтому сейчас и проводят мобилизацию.

ВСУ освободили Изюм: что известно

Наши защитники освободили Изюм Харьковской области еще 10 сентября. "Оккупанты убегали, как мыши", – рассказали десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины.

Захватчики бросали технику, добивали своих раненых и убегали по лесам.

После освобождения в лесополосе Изюма нашли массовые захоронения замученных российскими военными украинцев. В братских могилах покоились сотни людей.

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Потери врага с начала полномасштабной войны против Украины

  • С 24 февраля наши защитники ликвидировали 58 580 оккупантов. Из них 430 человек ВСУ уничтожили только за сутки, 28 сентября.
  • Оккупанты уже потеряли 2325 танков, 175 средств ПВО, 246 крылатых ракет.
  • Украинские воины приземлили 262 самолета, 224 вертолета и почти тысячу БпЛА.
  • Наши военные уничтожили 15 кораблей и катеров, 331 реактивную систему залпового огня, 1385 единиц артиллерии и 4909 бронемашин.

Впрочем, цифры могут быть еще больше, ведь из-за интенсивных боевых действий точные подсчеты невозможны.

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