Убегая из Изюма оккупанты оставили чуть ли не все, что имели – танки, самоходные установки, КамАЗы и т.д. Об этом рассказывают сами захватчики.

Читайте также Не только тампоны: в россии оккупантам посоветовали бинтовать раны лавашем

"Там п**да. Описались с**и"

Оккупанты жалуются, что их коллеги – военнослужащие в Изюме попали в окружение. Так что бежали до Купянска, оставив чуть ли не все, что имели.

Покидали все на**, "Пионы" эти дальнобойные 152-е… Вот такой х**ни дох** оставлено. 72-ки, 90-е (танки – ГУР) оставлены. КамАЗы, "Торнадо",

– жалуется захватчик.

Российские военные подтверждают, что вынуждены были сдать 30 деревень, и вообще все от Изюма до Купянска. Напомним, ранее министерство обороны заявляло, что это не бегство, а "перегруппировка войск".

Также оккупанты предположили, что после референдумов владимир путин может заявить о войне. Поэтому сейчас и проводят мобилизацию.

ВСУ освободили Изюм: что известно

Наши защитники освободили Изюм Харьковской области еще 10 сентября. "Оккупанты убегали, как мыши", – рассказали десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины.

Захватчики бросали технику, добивали своих раненых и убегали по лесам.

После освобождения в лесополосе Изюма нашли массовые захоронения замученных российскими военными украинцев. В братских могилах покоились сотни людей.

Кстати Настоящий ленд-лиз: ВСУ захватили больше техники, чем получили от стран-партнеров

Потери врага с начала полномасштабной войны против Украины

С 24 февраля наши защитники ликвидировали 58 580 оккупантов. Из них 430 человек ВСУ уничтожили только за сутки, 28 сентября.

Оккупанты уже потеряли 2325 танков, 175 средств ПВО, 246 крылатых ракет.

Украинские воины приземлили 262 самолета, 224 вертолета и почти тысячу БпЛА.

Наши военные уничтожили 15 кораблей и катеров, 331 реактивную систему залпового огня, 1385 единиц артиллерии и 4909 бронемашин.

Впрочем, цифры могут быть еще больше, ведь из-за интенсивных боевых действий точные подсчеты невозможны.

Вас может заинтересовать – Как наши воины освобождали Изюм: смотрите видео