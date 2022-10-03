"Президент" России может применить оружие против Украины двумя способами, но это только усугубит для него политические и военные условия. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

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Путина "ведут" к краху

Эксперт отметил, что мысли Путина периодически озвучивает экс-президент России Дмитрий Медведев.

Медведев сказал, что НАТО "проглотит" применение тактического ядерного оружия. То есть, мы постоянно видим неправильную оценку ситуации. Неправильная оценка была, когда было вторжение – что "встретят с цветами" относительно мощи своей армии. Была недооценка армии Украины, недооценка поставляемого Киеву вооружения. Постоянно есть вот такие "фейлы",

– указал политтехнолог.

По его словам, по причине неправильной оценки ситуации, Путин все-таки готов применить ядерное оружие.

"Я думаю, что применить тактическое ядерное оружие Путин может двумя способами. Первый вариант – показательный, где-то на безлюдном острове. К примеру, рядом с островом Змеиный, или по Змеиному. Второй – по скоплению войск, чтобы показать, что он настолько "отбитый", что может применить такое оружие", – объяснил обозреватель.

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По его мнению, если глава Кремля на это решится, тогда он действительно недооценивает последствия, которые после этого будут.

"Сейчас уже США сказали, что уничтожат как российскую группировку войск в Украине, так и Черноморский флот. Я думаю, что речь идет о конвенционном оружии, а не об обмене ядерными ударами. Но то, что у США есть такая возможность – 200 процентов. Просто Путин привык годами чувствовать себя геополитическим альфа-самцом", – добавил Тизенгаузен.

Он убежден, что "президент России" уже не понимает и не осознает, что он давно не является лидером в Европе.

"Сейчас его загоняют, как старую собаку и ведут "по флажкам" к краху личному и краху всей России. Он этого не понимает", – заметил эксперт.

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Путь к "точке невозврата"

Тизенгаузен отметил, что если Путин сбросит ядерную бомбу на Украину, то США готовы к ответным мерам. В то же время аналитик добавил, что глава Кремля много лет создавал себе "образ иррациональности".

Он хотел, чтобы его воспринимали как непредсказуемого маньяка. Но когда Путин решится на ядерный удар, тогда он пройдет точку невозврата. Здесь все будет зависеть от европейских партнеров, поскольку Украина решила сражаться до конца. Есть партнеры, которые, несмотря на предыдущие попытки переговоров, будут дальше поставлять оружие,

– подчеркнул обозреватель.

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По его словам, момент, когда Путин мог "сыграть в неадеквата", испугав всех, после чего европейские партнеры сели бы за стол переговоров – прошел.

"Единственное, что он может – это повышать ставки. Все дорожки ведут к концу Путина, а он прекрасно этого не понимает, поскольку находится в иллюзии, что он сейчас бросит в Украину миллион мобилизованных и ситуация выровняется. Это неправильная оценка условий и собственных сил", – считает эксперт.

Политтехнолог констатировал, что Путин уже готов идти "практически до конца".

"Он не готов умирать, но готов уничтожить Россию, где тоже все уже все понимают. На их лицах во время выступления главы Кремля можно было увидеть что-то среднее между безысходностью и паническим ужасом с периодическими аплодисментами на камеру", – резюмировал Тизенгаузен.

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