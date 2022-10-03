Сенатор заметил, что Путин может предположить, будто проиграет из-за западного оружия. Поэтому может нанести удары по логистическим центрам, куда она поступает. В частности, по аэропортам Польши, поддерживающей Украину с первого дня полномасштабного вторжения.

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Рубио отметил, что это кажется ему более реальной угрозой, чем ядерная атака.

Беспокойство вызывает непредсказуемость действий Путина в такой ситуации. Я думаю, что вполне возможно, что в конце концов он может нанести удар по некоторым из этих пунктов распределения вооружения, через которые проходят поставки вооружений, в частности в Польше,
– заявил сенатор.

Главы 9 стран НАТО поддержали членство Украины в Альянсе

Польша активно поддерживает Украину по пути в Альянс. В частности, вошла в 9 стран, чьи главы уже поддержали членство Украины в НАТО.

Общее заявление опубликовали:

  • президент Польши Анджей Дуда;
  • президент Словакии Зузана Чапутова;
  • президент Чехии Милош Земан;
  • президент Эстонии Алар Карис;
  • президент Латвии Эгилс Левитс;
  • президент Литвы Гитанас Науседа;
  • президент Северной Македонии Стево Пендаровский;
  • президент Черногории Мило Джуканович;
  • президент Румынии Клаус Иоганнис.

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