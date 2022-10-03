Провал комунікації щодо проблеми визнання меж для "приєднання" Запорізької та Херсонської областей спричиняє низку проблем для Путіна. Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

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Експерт зазначив, що росіяни провели незаконний "референдум", але навіть не змогли пояснити, кого і як вони "приєднують".

З "ДНР" та "ЛНР" все написано, що адміністративні межі 1991 року, а от сказати це про Запорізьку та Херсонську області вони не наважилися, так би мовити. Столиця Запорізької області перебуває під контролем України. Загалом із цими областями вони просто заплуталися, хоч і намагався пояснити Пєсков,

– розповів оглядач.

За його словами, 4 жовтня "Рада Федерації" збирається ухвалити цілу низку змін до конституції Росії у зв'язку з появою "нових суб'єктів".

"Але хто пояснить, що мають на увазі під цими словами про ці області? Яка територія та де її межі? Тільки Пєсков сказав дурну фразу, що вони "порадяться з жителями цих регіонів". У якомусь сенсі це "відчинені двері", щоб відступити. Та й опір цьому був у Кремлі", – пояснив аналітик.

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На його думку, щоб не було такої плутанини, Путін міг просто сказати, що ці області повинні "увійти до Росії" в адміністративних межах часів УРСР: "Вони ж так пояснювали, коли кілька місяців тому визнавали "ЛДНР". Також є різні формулювання щодо "республік" та "областей" – якісь ходи вони планують собі на майбутнє".

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Піонтковський підкреслив, що можна по-іншому інтерпретувати слова Пєскова про "поради з жителями".

"Ці жителі, які воюють у ЗСУ – "порадять": сьогодні "радяться", й завтра "порадять". І з ранку "порадили" й кілька населених пунктів "вивели зі складу Росії". Та і Лиман прославиться, як перше місто, яке "добровільно вийшло зі складу Росії". Таких міст буде багато в найближчі два місяці. І надалі ймовірніший буде "прецедент Лиману", ніж "прецедент Хіросіми", – резюмував оглядач.

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