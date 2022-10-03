Якщо Україна зможе взяти місто Берислав, це суттєво ускладнить ситуацію для окупантів. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.
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Експерт зазначив, що українські військові знайшли ефективний спосіб знищення російських сил.
Що ЗСУ зараз роблять на Херсонщині – це дуже схоже на ситуацію в Лимані: ми оточуємо з двох боків, не йдемо в лоб, щоб не втрачати наших солдатів і техніку, оточуємо й беремо "в кліщі". Після цього звільняємо території. Це вже не вперше ЗСУ так роблять. Вже був Ізюм, Лиман, а Херсон буде наступним,
– пояснив Нарожний.
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За його словами, на Криворізькому напрямку, де зараз наступають ЗСУ, дуже важливим є місто Берислав.
"Якщо взяти лінійку й поміряти, то від Берислава до перешийка з Кримом всього 75 кілометрів. Звільнення міста дозволить взяти цей перешийок під вогневий контроль. Після цього ми знесилимо все Причорноморське угруповання військ противника", – резюмував фахівець.
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Ситуація на Херсонщині: останні події
- Українські захисники активно виганяють загарбників з Херсонщини. Так, ЗСУ звільнили Миролюбівку та Архангельське, й ворог вже не може контратакувати та повернути їх назад під свій контроль.
- Наразі близько 90% Херсонщини залишається під російською окупацією. Проте перший заступник Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, що в Бериславському районі є дуже гарні новини.
- Контрнаступ Збройних Сил триває на різних напрямках. Українські захисники 2 жовтня, попередньо, увійшли у Золоту Балку та Шевченківку.
- Крім того, наші воїни підняли український прапор біля Хрещенівки, а також встановили стяг над пам'ятником "Дари Херсонщини". Він розташований поблизу села Осокорівка у Херсонській області.
- Країна-агресорка вже відправляє на Херсонщину перших солдатів, які потрапили під часткову мобілізацію. Місцеві повідомляли, що окупанти провели ротацію. На місце прибули близько 300 російських військових "дуже юного віку". Вони не мають забезпечення й продають паливо зі своєї техніки.
- Водночас російські окупанти готуються до оборони Криму на території Херсонської області. Також вони запровадили нову "пропускну систему" в окупованих районах області.