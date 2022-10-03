Якщо Україна зможе взяти місто Берислав, це суттєво ускладнить ситуацію для окупантів. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Експерт зазначив, що українські військові знайшли ефективний спосіб знищення російських сил.

Що ЗСУ зараз роблять на Херсонщині – це дуже схоже на ситуацію в Лимані: ми оточуємо з двох боків, не йдемо в лоб, щоб не втрачати наших солдатів і техніку, оточуємо й беремо "в кліщі". Після цього звільняємо території. Це вже не вперше ЗСУ так роблять. Вже був Ізюм, Лиман, а Херсон буде наступним,

– пояснив Нарожний.

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За його словами, на Криворізькому напрямку, де зараз наступають ЗСУ, дуже важливим є місто Берислав.

"Якщо взяти лінійку й поміряти, то від Берислава до перешийка з Кримом всього 75 кілометрів. Звільнення міста дозволить взяти цей перешийок під вогневий контроль. Після цього ми знесилимо все Причорноморське угруповання військ противника", – резюмував фахівець.

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