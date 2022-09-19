Росіяни сподівалися використати для оборони природні рубежі, однак вони цього не можуть зробити. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Розвиток плацдармів

Експерт зазначив, що річка Оскіл не широка, тому її форсувати досить просто, якщо лівий берег очищений від російських військ.

"Справді, у деяких місцях є форсування. ЗСУ вийшли на певні плацдарми – переважно на північній течії в районі Куп'янська, а також у південній – у районі Лимана. Тобто ми маємо як мінімум два плацдарми", – пояснив фахівець.

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На його думку, ці території мають гарні перспективи, щоб далі з них продовжувати деокупацію півночі та північного заходу Луганської області та вийти на ту лінію оборони, яку росіяни збудували вздовж лінії "Валуйки – Сватове – Рубіжне".

ЗСУ можуть з двох сторін (це північ та південь Оскільського водосховища) спробувати взяти цю лінію оборони "у кліщі". Є така можливість. Якщо буде достатньо сил із засобів в української армії – все можливо найближчим часом,

– додав Світан.

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Чому росіяни відступають від річки Оскіл

Оглядач підкреслив, що росіянам не допомагають природа та місце розташування сил.

Є таке поняття, як "сила Коріоліса", яка робить західний берег річки вищим за східний. І оскільки річка Оскіл та водосховище мають східний берег нижчий від західного, то утримувати його складно. Росіяни відходять на більш зручні системи оборони, не використовуючи річку. Тому бої будуть у районі другої основної лінії – поблизу Сватового,

– розповів аналітик.

За його словами, попри те, що окупанти залишають незручну заплавну східну сторону річки Оскіл, у них не вистачає резервів, щоб утримувати північний кордон Луганської області та рубіж "Валуйки – Сватове – Рубіжне".

"Тому туди перекинули ті частини, які вийшли з "Ізюмського плацдарму" – вони намагаються "закопатися" там. Там також є частини луганських "мобіків", які встигли піти з півдня від Ізюма. Ця оборона безперспективна для росіян, тому що їм потрібно у 5 – 7 разів більше військ", – вважає експерт.

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"Сватове можуть взяти "у кліщі"

Фахівець зауважив, що російсько-українська війна не фронтальна, позаяк майже всі битви йдуть вздовж доріг.

"Звільняють та беруть під контроль вузлові пункти. Одним із вузлів на півночі Луганської області є "Сватівський плацдарм", у центрі якого міста Сватове та Старобільськ. Тобто для виконання завдання звільнення Луганської області українським військам достатньо взяти ці два населені пункти", – переконаний оглядач.

На думку Світана, звільняти ці міста простіше, ніж Ізюм та Куп'янськ. Але для того, щоб взяти Сватове – потрібно "розібратися" з Лиманом.

Після деокупації Лимана відкривається "оперативний простір" та вихід на Сватове. Тут уже залежатиме від сил, ресурсів та постановки завдань. Сватове можуть звільняти або ударом з півдня на північ – з боку Лимана, або з Куп'янська – з півночі на південь. Також цей удар може бути з двох сторін, щоб взяти Сватове "у кліщі",

– зазначив аналітик.

Він вказав, що у росіян немає можливості утримувати ці два міста. Все тому, що окупанти можуть кинути на їх оборону лише деморалізовані частини, які вийшли з-під Ізюма та "мобиків" з Луганська.

"Розібратися з ними можна досить просто. Водночас рух на "Сватівський плацдарм" буде лише після деокупації чи оточення Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська, щоб уникнути загроз для ЗСУ із тилу", – резюмував Світан.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

За добу 18 вересня українські військові на Півдні 11 разів били по позиціях окупантів з авіації. Воли влучили у 2 пункти управління військами, позиції російських сил ППО, місце зосередження озброєння та техніки, станцію радіоелектронної боротьби, а також у понтонну переправу.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 18 вересня пояснив, що "затишшя" на фронті після звільнення Харківської області насправді є підготовкою до наступних дій.

Тим часом в американському Інституті вивчення війни показали карту успіхів ЗСУ за 200 днів повномасштабної війни. Там видно, як з квітня наші військові звільнили понад 60 тисяч квадратних кілометрів території України.

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