У ЗСУ є кілька варіантів

Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, зараз російські війська, їхні командири та розвідка ламають собі голови, звідки ж очікувати наступного удару українських військових.

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Це, звичайно, прекрасно. Хай ламають і хай не знають, в цьому і полягає ефект раптовості,

– зауважив він.

Військовий експерт наголосив, що успіхи наших військових, зокрема в районі Лимана та річки Оскіл, дають їм перспективи щодо можливостей подальшого просування не лише на Схід, а й Південний Схід і на Південь. Однак не потрібно підганяти події та очікувати таких стрімких темпів наступу, як це було на Харківщині.

Мусієнко вважає, що найважливіше – те, що сьогодні росіяни починають губитися в оцінках і не знають, де ж може відбутися наступна атака, і де ж можуть просуватися українські сили.

"Нехай це поки залишиться інтригою, а незабаром ми це побачимо. Я думаю, що нас чекатимуть там приємні новини", – підсумував він.

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