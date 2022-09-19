У ЗСУ є кілька варіантів
Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, зараз російські війська, їхні командири та розвідка ламають собі голови, звідки ж очікувати наступного удару українських військових.
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Це, звичайно, прекрасно. Хай ламають і хай не знають, в цьому і полягає ефект раптовості,
– зауважив він.
Військовий експерт наголосив, що успіхи наших військових, зокрема в районі Лимана та річки Оскіл, дають їм перспективи щодо можливостей подальшого просування не лише на Схід, а й Південний Схід і на Південь. Однак не потрібно підганяти події та очікувати таких стрімких темпів наступу, як це було на Харківщині.
Мусієнко вважає, що найважливіше – те, що сьогодні росіяни починають губитися в оцінках і не знають, де ж може відбутися наступна атака, і де ж можуть просуватися українські сили.
"Нехай це поки залишиться інтригою, а незабаром ми це побачимо. Я думаю, що нас чекатимуть там приємні новини", – підсумував він.
Мусієнко розповів про можливі напрямки наступу ЗСУ: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- За добу 18 вересня українські військові на Півдні 11 разів били по позиціях окупантів з авіації. Воли влучили у 2 пункти управління військами, позиції російських сил ППО, місце зосередження озброєння та техніки, станцію радіоелектронної боротьби, а також у понтонну переправу.
- Президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні 18 вересня пояснив, що "затишшя" на фронті після звільнення Харківської області насправді є підготовкою до наступних дій.
- Тим часом в американському Інституті вивчення війни показали карту успіхів ЗСУ за 200 днів повномасштабної війни. Там видно, як з квітня наші військові звільнили понад 60 тисяч квадратних кілометрів території України.