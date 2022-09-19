У зведенні Генштабу на ранок 19 вересня повідомили, що вдалось відбити атаки ворога на 3 населені пункти. Також був 21 влучний удар.

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Росіяни далі мріють про повну окупацію Донеччини

У Генштабі повідомили, що ворог і далі зосереджує зусилля, щоб намагатися повністю окупувати Донецьку область. Організовує оборону та утримання захоплених територій, а також хоче зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Росіяни обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповують свої підрозділи на окремих напрямках, вводять резерви та не припиняють вести повітряну розвідку.

Противник продовжує обстрілювати будинки мирних жителів та об'єкти цивільної інфраструктури. Це порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

За минулу добу ворог завдав 3 ракетні та 22 авіаційні удари, було понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об'єктах на території України. З початком цієї доби ворог провів ще три ракетних удари.

Як наслідок, постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Миколаїв, Запоріжжя, Соледар, Білогір'я, Новопіль, Першотравневе, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Степове та Ольгівське. Генштаб попередив, що залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Які населені пункти обстріляли росіяни

У Генштабі зазначили, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог стріляв з танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Гур'їв Козачок, Кам'янка та Куп'янськ.

на Краматорському напрямку – Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр'ївка, Розівка та Зайцеве;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар'їнка і Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля та Андріївка.

Як ЗСУ атакували ворога

У Генштабі повідомили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут.

Також за добу авіація Сил оборони завдала 21 удар, є підтвердження, що уразили 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого впливу по понад 14 об'єктах противника. Зокрема, по 6 пунктах управління, 3 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки. Уразили об'єкти протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та 3 склади боєприпасів.

У Генштабі зазначають і те, що в росіян бракує особового складу та матеріальних ресурсів. Тому російські окупанти продовжують вдаватись до нестандартних способів, щоб їх поповнити. Щоб посилити російські підрозділи, які воюють в Україні, з російського міста Тамбов направили 400 зеків. У краснодарському краї громадські організації "воїнів-афганців" отримали завдання зібрати з місцевих гроші і закупити теплі речі регіональному добровольчому батальйону.

Втрати росії на війні в Україні

Окупанти не можуть мобілізувати необхідну кількість людей для війни в Україні. Вони старалися це зробити протягом літа. Адже потрібно було замінити 80 тисяч поранених і вбитих військових. Тому створили третій армійський корпус, який минулого тижня побував на Харківщині. Його відправили, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ. Проте нове російське угруповання зазнало поразки. Воно втікало з Харківщини з усіма іншими окупантами.

Наша розвідка розповідала, що військові шпиталі у росії відмовляються лікувати так званих "добровольців", яких поранили в Україні. Росії абсолютно байдуже на своє "гарматне м'ясо". Також кількість конфліктів між різними підрозділами окупаційних військ постійно збільшується. Все тому, що є нерівність у ставленні з боку командування.

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