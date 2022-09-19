В сводке Генштаба на утро 19 сентября сообщили, что удалось отразить атаки врага на 3 населенных пункта. Также был 21 точный удар.

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Россияне мечтают о полной оккупации Донецкой области

В Генштабе сообщили, что враг продолжает сосредотачивать усилия, чтобы пытаться полностью оккупировать Донецкую область. Организовывает оборону и удержание захваченных территорий, а также хочет сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях. Россияне обстреливают позиции наших войск вдоль линии столкновения, перегруппировывают свои подразделения на отдельных направлениях, вводят резервы и не прекращают вести воздушную разведку.

Противник продолжает обстреливать дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. Это нарушает нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи войны.

За минувшие сутки враг нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара, было более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины. С началом этих суток враг провел еще три ракетных удара.

В результате этого пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Николаев, Запорожье, Соледар, Белогорье, Новополь, Первомайское, Темировка, Сухой Ставок , Миролюбовка, Петровка, Березнеговатое, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Степное и Ольговское. Генштаб предупредил, что остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Какие населенные пункты обстреляли россияне

В Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

На других направлениях враг стрелял из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Гурьев Казачок, Каменка и Купянск.

на Краматорском направлении – Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – Угледар, Великая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Вольное Поле и Времевка.

На Южнобужском направлении враг совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огневому воздействию подверглись более 18 населенных пунктов. Среди них Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка.

Как ВСУ атаковали врага

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут.

Также за сутки авиация Сил обороны нанесла 21 удар, есть подтверждение, что поразили 16 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое воздействие по более чем 14 объектам противника. В частности, по 6 пунктам управления, 3 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. Поразили объекты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов.

В Генштабе отмечают и то, что у россиян не хватает личного состава и материальных ресурсов. Поэтому российские оккупанты продолжают прибегать к нестандартным способам, чтобы их пополнить. Чтобы усилить воюющие в Украине российские подразделения из российского города Тамбов направили 400 зэков. В краснодарском крае общественные организации "воинов-афганцев" получили задачу собрать из местных денег и закупить теплые вещи региональному добровольческому батальону.

Потери россии на войне в Украине

Оккупанты не могут мобилизовать необходимое количество людей для войны в Украине. Они старались это сделать в течение лета. Ведь нужно было заменить 80 тысяч раненых и убитых военных. Поэтому создали третий армейский корпус , который на прошлой неделе побывал в Харьковской области. Его отправили, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ. Однако новая российская группировка потерпела поражение. Она бежала из Харьковской области со всеми другими оккупантами.

создали третий армейский корпус Наша разведка рассказывала, что военные госпитали в россии отказываются лечить так называемых "добровольцев", которых ранили в Украине. России абсолютно безразлично свое "пушечное мясо". Также количество конфликтов между разными подразделениями оккупационных войск постоянно увеличивается. Все потому, что есть неравенство в отношении со стороны командования.