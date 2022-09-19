У ВСУ есть несколько вариантов

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, сейчас российские войска, их командиры и разведка ломают себе головы, откуда ждать следующего удара украинских военных.

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Это, конечно, прекрасно. Пусть ломают и пусть не знают, в этом и заключается эффект внезапности,

– отметил он.

Военный эксперт подчеркнул, что успехи наших военных, в частности в районе Лимана и реки Оскол, дают им перспективы относительно возможностей дальнейшего продвижения не только на Восток, но и на Юго-Восток и на Юг. Однако не нужно подгонять события и ожидать таких стремительных темпов наступления, как это было на Харьковщине.

Мусиенко считает, что самое важное – то, что сегодня россияне начинают теряться в оценках и не знают, где же может произойти следующая атака, и где могут продвигаться украинские силы.

"Пусть это пока останется интригой, а вскоре мы это увидим. Я думаю, что нас будут ждать там приятные новости", – подытожил он.

Мусиенко рассказал о возможных направлениях наступления ВСУ: смотрите видео

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