Шокові зміни

Змінюємося ми всі. Війна показала, хто є хто. Вона оголила проблеми, що роками вважались другорядними та вирішувались за залишковим принципом. Це стосується і сфери публічного управління.

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Війна руйнує стіну, яка раніше так чи інакше відокремлювала держслужбовців і громадян. Адже публічна служба – це, перш за все, про людей і для людей. Це – про суспільний інтерес як головний орієнтир в роботі. Звісно, рівню довіри є куди рости. Але абсолютно точно публічні службовці стають сполучною ланкою між державою і суспільством. І ставлення громадян до них є маркером довіри до всієї влади.

В умовах воєнного стану посилився запит суспільства на ефективність, якість і доброчесність роботи публічних службовців, до їхньої спроможності забезпечувати стабільність державних інституцій.

Саме ці питання будемо порушувати під час Міжнародного "Рішельє-Форуму", що відбудеться 22 – 23 вересня у Києві. Його тренд – архітектура нової моделі публічної служби. Зауважу, що НАДС започаткувало цю ідею ще 13 років тому в Одесі. За час роботи форум став помітним публічним майданчиком для міжнародного діалогу та пошуку ефективних рішень у сфері публічного управління.

Нові виклики

Сьогодні нам особливо потрібні фахові дискусії на впливових майданчиках, аби краще аналізувати ситуацію і прогнозувати рух країни. Із початком війни національна система публічного адміністрування у надскладних умовах виявила фундаментальну стійкість. Однак "червоний" рівень загрози лишається. Тож маємо посилювати управлінську та інституційну спроможність.

Наразі перед публічною службою постали нові завдання, основу яких закладено у Плані заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України.

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Отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС є стимулом до рестарту публічної служби. Із запровадженням нового функціоналу і компетенцій. Зі зміною мислення, відмовою від шаблонів, виходом за звичні рамки.

Фокус руху – у бік спрощення, оптимізації, відмови від зайвої бюрократії. Ці процеси вимагають перегляду функцій, поглибленого аналізу діяльності та результативності. Із урахуванням кращих міжнародних практик.

І головне – у новій публічній службі не має бути місця кулуарним рішенням за зачиненими дверима. Все, що її стосується, – це завжди прозорість, відкритість та підзвітність.

Маємо разом сформувати соціально орієнтовану, сервісну модель публічної служби – із належною якістю державних послуг, із цінностями, близькими громадянському суспільству і європейському вибору народу України.

Це – одна з ключових передумов реалізації прагнень України до економічної інтеграції та політичної асоціації з ЄС. Попри війну, Україна впроваджує європейські тренди державного управління.

Оптимізація державного апарату, зростання мовних компетентностей, інклюзивність, гендерна культура, інноваційні підходи, цифровізація, якісне надання послуг… Усе це – архітектурний дизайн нової моделі публічної служби, яку створює в Україні НАДС разом із усіма стейкхолдерами, зокрема – з міжнародними партнерами.

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В дискусії народиться істина

Розраховуємо на діалог у рамках форуму з усіма небайдужими до проблем державного управління, на пошук спільних рішень та генерацію ідей щодо нового майбутнього держслужби.

Нам важливо вивчати досвід країн, що впроваджували кейси післявоєнних реконструкцій. Зокрема – в системі державного управління. Врахування актуальних та успішних міжнародних практик допоможе нам визначити пріоритети, прорахувати темп й етапність ключових трансформацій на державній службі України.

Натомість міжнародним колегам цікавий досвід України щодо збереження стійкості та керованості державної служби в умовах війни та часткової окупації. Багато хто вважає український кейс унікальним. Адже масштаби агресії росії становлять глобальну загрозу.

Переконана, що у дискусіях форуму згенеруємо міцність і стійкість національної системи публічного адміністрування. Все буде Україна!

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