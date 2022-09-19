Відтягнення поразки

Так, становище у них патове, і це усвідомлює навіть командування російських окупаційних військ, але за Херсонщину вони триматимуться зубами та пазурами якнайдовше. І ознак тому багато.

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Наприклад, росіяни зараз пішли на вельми ідіотський, але зумовлений безвихіддю крок і протягнули труби залізничним мостом через Дніпро для перегонки палива.

Відсутність повноцінної логістики створює на правому березі у російських окупаційних військ паливну кризу та дефіцит БК, але щури не перестають жувати кактус.

Календар втечі підкоригує ЗСУ

Розміщення паливного трубопроводу на мосту, який не раз ставав об'єктом для ударів, на мій погляд, – дурість вищого ступеня, але вони на це пішли через повну безвихідь. Та при цьому не втікають, саме намагаються втриматися.

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Крім того, підрозділи самогубців роблять спроби контрнаступати на позиції ЗСУ, що лише свідчить про упертість ну чи упоротість їхнього командування.

Фактично, ідеальний час для відходу росіян з правобережжя був у кінці липня. Але, схоже, вони не шукають легких шляхів, і втеча може статися приблизно в числах 200 – 300 – 400. Й по-іншому вже ніяк. Нам від того не легше, звісно, ​​але у результаті можете не сумніватися.

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