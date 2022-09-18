Реквієм "другій армії" вже пролунав

У тому, наскільки російське озброєння і техніка, від танків до літаків і кораблів, виявилися недолугими і вразливими в реальній бойовій обстановці сьогоднішнього дня, весь світ мав нагоду переконатися за останні шість місяців.

Рекомендуємо Українці виграють війну, коли засвоять одне важливе правило

Якість особового складу взагалі катастрофічна, особливо тепер, коли нечисленні елітні сили вибиті війною, і їх доводиться на ходу замінювати бомжами, алкоголіками, ув'язненими та тими мешканцями чоловічої статі на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, хто не встиг вчасно сховатися.

У цій ситуації численні експерти та пропагандисти наполегливо радять путіну провести загальну мобілізацію.

путін наклав капакан сам на себе

путін – злочинець і безумець, але навіть він розуміє, що загальна мобілізація стане справжнім голосуванням, реальним опитуванням населення, чесним рефередумом про довіру президенту, і жодні памфілові, всеросійські центри вивчення громадської думки та директори шкіл тут не допоможуть.

Загальна мобілізація обернеться грандіозним фіаско, коли дві третини країни кинуться навтьоки, але навіть одну третину, що залишилася, найбільш тупих і покірних лузерів не буде чим озброїти, не буде кому навчати військової справи і навіть не буде в що обмундирувати. Тому що, як мовиться, "все вже вкрадено до нас”.

Ну і крім того, за такого оголошення путіну потрібно буде публічно визнати свою поразку в "спеціальній військовій операції", а програвати він не вміє.

Цікаво Хто насправді ховається за маскою "хороших русскіх"

"Перемоги" недофюрера

За пів року війни путін виявився практично без боєздатної армії, й нову взяти ніде. Тому і рветься фронт, як зітлілі штани, то там, то тут. І далі буде ще гірше.

Все, на що здатний сьогодні кремль, – це продовжувати обстрілювати українські міста допотопними ракетами та лякати весь світ ядерною війною, сподіваючись на рятівні переговори.

З путіним при владі ця агонія триватиме максимум до весни. За його усунення війна закінчиться того ж дня. Останній варіант влаштовує Україну, росію та весь світ найбільше. Воюємо далі, терпимо та чекаємо.

Актуальне – путіна вкотре принизили на офіційній зустрічі: дивіться відео