Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, ідея про загальну мобілізацію, яку озвучили у російській держдумі, не матиме великої підтримки у російському суспільстві.

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Яка дилема постала перед путіним

Президент країни-агресорки опинився у складному становищі, зокрема й у питанні загальної мобілізації.

Зараз у путіна велика дилема. Адже у росії розділилися точки зору щодо війни в Україні,

– сказав колишній співробітник СБУ.

Як пояснив Ступак, зараз у російському суспільстві є 2 категорії людей.

З одного боку, є когорта найближчих людей з оточення путіна, які активно підтримують війну в Україні . До цієї групи належать силовики та велика частина вертикалі влади. За словами ексспівробітника СБУ, їм потрібна війна і кров, адже на цьому можна заробляти.

. До цієї групи належать силовики та велика частина вертикалі влади. За словами ексспівробітника СБУ, їм потрібна війна і кров, адже на цьому можна заробляти. З іншого боку, у росії є велика категорія людей, які є латентними противниками війни. Як зазначив експерт, ці люди підтримують політику влади лише на словах. А у себе на кухнях обговорюють, як їх усе дістало, бідкаються через дію санкцій і відсутність закордонних товарів.

Яке рішення ухвалить путін

За словами Ступака, зараз путін коливається і вирішує, на чию сторону стати.

Якщо російський диктатор підтримає невелику, але радикальну купку людей, то може втратити підтримку інертної маси . Цим може хтось скористатися не на користь путіна.

. Цим може хтось скористатися не на користь путіна. У разі, якщо путін підтримає противників війни, радикальна група може усунути його від влади.

Експерт Інституту майбутнього припустив, що очільник кремля намагатиметься догодити обом сторонам.

Путін може ухвалити половинчасте рішення. Наприклад, оголосить якусь часткову мобілізацію певної категорії людей,

– зазначив Ступак.

Як загальна мобілізація в росії вплине на війну в Україні

Якщо у росії все-таки оголосять мобілізацію, це не підвищить боєздатність російської армії.

"Вже зараз там не вистачає професійних військових. Ідейно мотивованих також немає. На війну вже беруть тих людей, які повністю залежать від російської влади, – безхатьків та зеків", – сказав ексспівробітник СБУ.

Ступак припустив, що далі можуть змусити йти воювати бюджетників. Однак вони не зможуть нічого зробити на полі бою в Україні.

"М'яса" буде багато. Їх хіба що можуть кидати перед технікою, розраховуючи на те, що в українців просто закінчаться набої на цьому "бюджетному м'ясі". Але це не зможе переламати хід війни,

– наголосив експерт Інституту майбутнього.

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