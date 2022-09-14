Темпи прихованої мобілізації у росії низькі, що не подобається москві. Про це 24 каналу розповіла журналістка видання "Важливі історії" Катерина Бонч-Осмоловська.

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Журналістка зазначила, що прихована мобілізація у росії йде не так успішно, як би хотілося владі.

Усі регіони, які набирають "добровольців", і де набираються "добровольчі полки" – запровадили "стимулюючі виплати", щоб люди охочіше йшли укладати контракти. Одночасно виплачують 100 – 200 – 350 тисяч рублів. У кожному регіоні сума різна. Відповідно, щоб ці гроші виплатити, їх треба закласти до бюджету,

– пояснила Бонч-Осмоловська.

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За її словами, такі витрати журналісти побачили у 13 російських регіонах.

"Сумарно виділили близько 370 мільйонів рублів. Але на відміну від витрат на компенсації за загиблими та пораненими, ці гроші витрачаються погано. Наразі виплатили лише третину з них. Станом на сьогодні, регіони залучають набагато менше "добровольців", ніж їм би хотілося", – додала співрозмовниця.

Вона вказала, що, до прикладу, у Саратовській області на це заклали 87 мільйонів рублів, а витратили лише 24 мільйони.

"Звісно, ​​ситуація може змінитися: раптом хтось захоче піти воювати, чи виплатять щось тим, кому поки що не виплатили. Сьогодні ми бачимо, що ця кампанія йде погано. Десятки, у кращому разі, сотні людей на регіон – це мало", – резюмувала Бонч-Осмоловська.

Проблеми у російській армії: коротко

Військове керівництво росії здійснює імітацію перекидання резервів. Так окупанти хочуть "заспокоїти" своїх солдатів через контрнаступ ЗСУ.

Окупанти відчувають гостру нестачу особового складу, зокрема – в тимчасово окупованому Криму. Для цього вони зігнали на півострів понад тисячу строковиків з москви та петербурга.

За даними американського Інституту вивчення війни, ворог намагається набрати все нових і нових бійців. Для цього окупанти проводять не лише приховану мобілізацію, а й набирають добровольців. Однак вербування не приносить значних результатів.

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