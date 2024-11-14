Так, це змусило командування російського флоту вимушено перебиратись до Новоросійська. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері "Ми-Україна".

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Я б на їхньому місці почав би хвилюватися звісно. Так, якась частина керівного складу звісно має бути вже і в Новоросійську, так само як і деякі родини військовослужбовців вже фактично переїхали до Новоросійська вимушено,

– каже Плетенчук.

За його словами, фактично зараз і флот, і особовий склад несе службу в Новоросійську. ВМС наразі достеменно невідомо, де саме перебуває їхній штат, але у будь-якому разі, як каже речник, на місці колег Транковського "їм варто починати озиратись".

Крім того, він наголосив, що втрата начальника штабу є серйозним ударом для ворога, оскільки ця посада є ключовою для функціонування всієї структури. І заміну йому знайти буде вкрай складно через специфіку роботи та необхідний рівень досвіду.

"Це старший офіцерський склад і враховуючи посаду, яку ця людина займала, це фактично ті особи, на яких тримається організаційне ядро будь-якої структури. Начштабу – це людина, яка керує усіма процесами. Командувач ухвалює доленосні рішення, загальну стратегію і тактику, але вся штабна робота лежить на начальникові штабу. Це людина, яка можна сказати, є незамінною", – пояснює Плетенчук.

Нагадаємо, напередодні вранці у Севастополі вибухнув автомобіль, у якому перебував капітан Чорноморського флоту Росії. За даними джерел 24 Каналу, ліквідація керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту Росії Валерія Транковського – успішна спецоперація СБУ.