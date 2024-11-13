Як повідомляють джерела 24 Каналу в спецслужбах, сьогоднішній підрив в Севастополі автомобіля керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії Валерія Транковського – успішна спецоперація СБУ.

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На одного воєнного злочинця стало менше

Відомо, що внаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги, він помер від втрати крові.

Зазначається, що Транковський – воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні.

Зокрема, він обстріляв Вінницю "Калібрами" в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також капітан неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних.

Російські сайти пишуть, що за Транковським слідкували близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно.

Символічно, що російський військовий злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців, закінчив своє безславне життя на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі. Розплата за злодіяння – це лише питання часу. Жоден окупант та вбивця не може відчувати себе в безпеці, де б він не перебував,

– підкреслило джерело в СБУ.

Транковський приєднався до Голєнкова

Нагадаємо, що 21 жовтня ГУР повідомило про ліквідацію чергового воєнного злочинця Дмітрія Голєнкова. Його знайшли мертвим у яблуневому саду села Супонєво під Брянськом. Окупант мав множинні травми голови, ймовірно, завдані молотком.

Дмітрій Голєнков був пілотом 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ (в/ч 33310), який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3. Він обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.

Голєнков причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області. Тоді загинули 22 людини.

До слова, раніше 18 жовтня у центрі Луганська вибухнуло авто, в якому перебував майор Дмітрій Пєрвуха, причетний до воєнних злочинів.