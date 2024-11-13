Так, у жовтні 2024 року Росія зазнала найбільших втрат з початку вторгнення, окупаційна армія мала близько 1500 загиблих і поранених щодня, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Втрати загарбників станом на 13 листопада

особового складу – близько 714380 (+1770) осіб;

танків – 9300 (+24);

бойових броньованих машин – 18896 (+49);

артилерійських систем – 20408 (+56);

РСЗВ – 1249 (+0);

засоби ППО – 996 (+0);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18798 (+61);

крилаті ракети – 2636 (+0);

кораблі /катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 28966 (+96);

спеціальна техніка – 3629 (+3)

Втрати ворога станом на 13 листопада 2024 року / Фото Генштаб