Так, в октябре 2024 года Россия понесла наибольшие потери с начала вторжения, оккупационная армия имела около 1500 погибших и раненых ежедневно, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Потери захватчиков по состоянию на 13 ноября

  • личного состава – около 714380 (+1770) человек;
  • танков – 9300 (+24);
  • боевых бронированных машин – 18896 (+49);
  • артиллерийских систем – 20408 (+56);
  • РСЗО – 1249 (+0);
  • средства ПВО – 996 (+0);
  • самолетов – 369 (+0);
  • вертолетов – 329 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18798 (+61);
  • крылатые ракеты – 2636 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерны – 28966 (+96);
  • специальная техника – 3629 (+3)

потери

Потери врага на 13 ноября 2024 года / Генштаб