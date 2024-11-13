Так, в октябре 2024 года Россия понесла наибольшие потери с начала вторжения, оккупационная армия имела около 1500 погибших и раненых ежедневно, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Потери захватчиков по состоянию на 13 ноября
- личного состава – около 714380 (+1770) человек;
- танков – 9300 (+24);
- боевых бронированных машин – 18896 (+49);
- артиллерийских систем – 20408 (+56);
- РСЗО – 1249 (+0);
- средства ПВО – 996 (+0);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18798 (+61);
- крылатые ракеты – 2636 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерны – 28966 (+96);
- специальная техника – 3629 (+3)
Потери врага на 13 ноября 2024 года / Генштаб