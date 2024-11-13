Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев, предположив, что для врага на сегодня приоритетным является именно Кураховское направление. Поэтому он и перебрасывает сюда подкрепления. Известно, что накануне россияне прорвались в поселок Дальнее в районе Курахово по меньшей мере на 1 танке, 5 ББМ и 1 баги в сопровождении значительного количества пехоты.

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Совершенствуют мастерство в управлении дронами

Иевлев рассказал, что когда украинские силы с мая 2023 года начали активно работать FPV-дронами по расположению врага, было сожжено очень много техники, которую россияне притянули ближе к линии боестолкновения. После этого они начали держать ее на расстоянии 10 – 15 километров и передвигали только ночью, чтобы избежать ее поражения.

Поэтому враг отслеживает ситуацию, происходят ли ротации, и хорошо понимает профессионализм украинских военных, которые отвечают за средства поражения – дроны, минометы. Соответственно россияне осторожнее работают с техникой,

– объяснил военнослужащий ВСУ.

Противник, по его мнению, или осознает, что будет ее максимально быстро терять, или Кураховское направление на сегодня для него более приоритетное.

В то же время украинские военные продолжают совершенствовать свое мастерство в поражении вражеских целей.

Когда в мае 2023 года украинские военные начинали работать с FPV-дронами, то у пилота, который непосредственно ими управлял (хотя за их движение отвечает целая команда), тряслись руки и он боялся пошевелиться, переживая, поразит цель или нет. Из 10 дронов тогда могли долететь 2, и мы считали это успехом,

– отметил он.

Сегодня же из 10 дронов, если все в порядке с техникой, связью, долетает до цели 9.

Сейчас наши крутые пилоты во время управлением FPV-дроном могут отвернуться, немного поговорить. Это означает, что они в совершенстве овладели управления дронами и почти всегда поражают туда, куда надо,

– подчеркнул Евгений Иевлев.

Ребята, добавил он, понимают на собственном опыте, куда какая техника едет и куда нужно попасть, чтобы если не сжечь ее, то по крайней мере остановить и уже добить вторым – третьим дроном.

Напомним, пресофицер 46-й бригады Александр рассказал, что 11 ноября россияне совершили штурм, когда "одному танчику" удалось продвинуться к Курахово. Однако украинские силы ликвидировали его средствами артиллерии и FPV-дронами.