О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 4 по 10 ноября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Интересно Флаги в банках и на чердаках, шок и эйфория․ Как два года назад освобождали Херсон

Войска КНДР в Курской области

На прошлой неделе появились подтверждения того, что войска КНДР, которые режим Ким Чен Ына передал России, прибыли на территорию Курской области и состоялись первые боевые столкновения северокорейских войск с Силами обороны. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, наши воины нанесли первые потери войскам КНДР, однако пока конкретных цифр по количеству привлеченных и уже ликвидированных нет.

Россияне сконцентрировали в Курской области 50 тысяч военных, среди которых есть и солдаты из КНДР. Там продолжаются тяжелые бои, ведь враг пытается делать все, чтобы оттеснить Силы обороны из Курской области. Однако на прошлой неделе линия фронта на Курщине не претерпела изменений.



Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Бои в районе Купянска

Сложной остается ситуация и на Купянском направлении на Харьковщине. Россияне продолжают штурмовать позиции Сил обороны в районе села Голубовка возле Купянска, однако на прошлой неделе никаких продвижений на этом участке не было зафиксировано.

Также не дали россиянам результаты и штурмы в районе Ивановки, однако у Табаевки увеличилась серая зона. В начале недели россияне также расширили свой плацдарм между Кругляковкой и Колесниковкой у реки Оскол и продолжают давление на эти два села, а также на Глушковку.

Кроме того, на прошлой неделе россиянам удалось продвинуться из села Вишневое на границе Харьковщины и Луганщины в село Первомайское, а также западнее Андреевки.

Источники 24 Канала в спецслужбах рассказали, что на Купянском направлении россияне начали забирать тела своих погибших. Ето настолько нетипично для вражеской армии, что оккупанты сами удивляются, что же это происходит и считают, что это происходит, потому что дальше вражеские войска будут двигаться, только и для них самих неизвестно, или вперед, или назад.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Что происходит в Тернах

Неделей ранее россияне прорвались к селу Терны на севере Донецкой области и считали это большой победой, однако на прошлой неделе никаких продвижений в этом районе не было зафиксировано. Однако среди вражеского контингента происходят там довольно интересные вещи. Об этом 24 Каналу рассказали источники в спецслужбах.

К примеру, в начале ноября состоялся следующий эпизод. Двое россиян заблудились возле Тернов и когда увидели своих, подумали, что это украинцы, из-за чего началась перестрелка. По меньшей мере 1 россиянин погиб и трое были ранены.

Однако россияне продолжают радоваться своему прорыву в Терны и говорят, что уже и Путин знает, что они зашли в это село. Однако в своих разговорах оккупанты жалуются, что от боев "земля трясется". Кроме того, оккупанты также боятся того, что они очень близко к позициям ВСУ и что на этом направлении большое количество наших дронов.

Что интересно – среди контингента, который штурмует позиции Сил обороны в районе Тернов есть по меньшей мере 5 китайцев, которые, очевидно, добровольно в свое время присоединились к российской армии. Один из них не выдержал того, что происходит, разочаровался и покончил жизнь самоубийством.

Сами же оккупанты верят, что прорыв в Тернах для них означает то, что они снова захватят Лиман.



Ситуация в районе Тернов / Карта DeepStateMAP

Бои в Торецке

Продолжаются бои и на Торецком направлении, однако на большинстве участков Силы обороны сдерживают давление врага. В районе Нью-Йорка и Нелиповки продвижений не зафиксировано. Однако россияне на прошлой неделе смогли продвинуться в городской застройке Торецка в центре и на севере.



Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Ситуация на Покровском направлении

Уже несколько недель на Покровском направлении сохраняется тенденция отсутствия российских продвижений в районе Покровска и Мирнограда, несмотря на давление россиян в районах Лисовки, Красного Яра, Николаевки и Гродовки.

Однако сложной является ситуация в районе Селидово. Там россияне атакуют в районах сел Сонцовка, Новодмитровка, Новоалексеевка, Юрьевка, Петровка и Григорьевка. Кроме того, россияне также наступают по дороге Селидово – Покровск в направлении села Дачинское.

Расстояние от линии соприкосновения за Селидово до административной границы Донецкой и Днепропетровской областей составляет 22 километра.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне окружают Курахово

Крайне сложная ситуация сейчас в районе Курахово и, очевидно, ближайшее время именно этот город является главной целью россиян, ведь они окружают его с трех сторон. К северу от города россияне штурмуют Вознесенку и Новоселидовку и зашли в село Ильинка, что на противоположном от Курахово берегу Кураховского водохранилища.

Восточные окраины Курахово в серой зоне, по городу россияне бьют из всего имеющегося вооружения, в частности там высокая активность российских FPV-дронов. Около 1 000 человек до сих пор остаются в городе, но, к сожалению, уже почти невозможно их эвакуировать.

После захвата Максимильяновки россияне не только пытаются прямо идти на Курахово, но и штурмуют в направлении Дальнего, что к югу от города.

Также врагу удалось существенно продвинуться в районе сел Екатериновка – Победа. А от Ясной Поляны, Максимовки и Богоявленки россияне продолжают движение на север, чтобы окончательно окружить Курахово. С южного направления расстояние между россиянами и окрестностями Курахово – 10 километров. С западной и северной сторон россияне уже вплотную под городом.





Ситуация в районе Курахово / Карта DeepStateMAP

В этот день два года назад Силы обороны освободили Херсон – единственный областной центр Украины, который захватили россияне после 24 февраля 2022 года. Вспоминая тот день эйфории, невозможно обратить внимание на то, что происходит в Херсоне сейчас, ведь враг сравнивает его с землей и хочет уничтожить. Единственное, что может помочь Херсону и всем селам и городам, которые сейчас разрушают россияне – уничтожение врага. А для этого нужно работать максимально.

Наименьшее, что может сделать каждый из нас, чтобы поддержать наших защитников, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.