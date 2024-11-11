Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Ситуация возле Курахово

По данным аналитиков, 11 ноября враг провел атаку сразу в 4 местах, 3 из них в пределах села Дальнее.

Ка*ап применил минимум 1 танк, 5 ББМ и 1 багги. На окраине Дальнего было десантировано значительное число вражеской пехоты. Ситуация тяжелая, результаты боев уточняют,

– указали в DeepState.

Также отмечается, что 2 российские ББМ днем залетели в район школы №3 города Курахово. Их судьба пока неизвестна.

Что происходит возле Курахово: смотрите на карте

Россияне активизировались на юге Донецкой области

В то же время в DeepState сообщают об активизации оккупантов возле Макаровки и Ровнополя, где у ВСУ также был тяжелый день.

"Ка*апы проводят штурмовые действия силами до 50-60 вы*одков за раз, а также при поддержке ББМ и подразделений "мотопедиков", – указывают разработчики карты.

Враг имеет целью зайти и закрепиться в вышеупомянутых селах. Аналитики отмечают, что если по Макаровке ситуация плюс-минус понятна, то по Ровнополю она неизвестна.

Обстановка возле Макаровки и Ровнополя: смотрите на карте