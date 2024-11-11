Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Ситуація біля Курахового

За данними аналітиків, 11 листопада ворог провів атаку відразу у 4 місцях, 3 з них у межах села Дальнє.

Ка*ап застосував щонайменше 1 танк, 5 ББМ та 1 багі. На околиці Дальнього було десантовано значне число ворожої піхоти. Ситуація важка, результати боїв уточнюють,

– вказали у DeepState.

Також зазначається, що 2 російські ББМ вдень залетіли в район школи №3 міста Курахове. Їх доля поки невідома.

Що відбувається біля Курахового: дивіться на карті

Росіяни активізувалися на півдні Донеччини

Водночас у DeepState повідомляють про активізацію окупантів біля Макарівки та Рівнополя, де у ЗСУ також був важкий день.

"Ка*апи проводять штурмові дії силами до 50-60 ви*одків за раз, а також за підтримки ББМ та підрозділів "мотопедиків", – вказують розробники мапи.

Ворог має на меті зайти та закріпитися у вищезазначених селах. Аналітики зауважують, що якщо по Макарівці ситуація плюс-мінус зрозуміла, то по Рівнополю вона невідома.

Обстановка біля Макарівки та Рівнополя: дивіться на карті