Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв, припустивши, що для ворога на сьогодні пріоритетнішим є саме Курахівський напрямок. Тому він і перекидає сюди підкріплення. Відомо, що напередодні росіяни прорвалися у селище Дальнє в районі Курахового щонайменше на 1 танку, 5 ББМ та 1 багі у супроводі значної кількості піхоти.

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Удосконалюють майстерність у керуванні дронами

Ієвлєв розповів, що коли українські сили з травня 2023 року почали активно працювати FPV-дронами по розташуванню ворога, було спалено дуже багато техніки, яку росіяни притягнули ближче до лінії боєзіткнення. Після цього вони почали тримати її на відстані 10 – 15 кілометрів і пересували тільки вночі, щоб уникнути її ураження.

Тому ворог відстежує ситуацію, чи відбуваються ротації, і добре розуміє професіоналізм українських військових, які відповідають за засоби ураження – дрони, міномети. Відповідно росіяни обережніше працюють з технікою,

– пояснив військовослужбовець ЗСУ.

Противник, на його думку, або усвідомлює, що буде її максимально швидко втрачати, або Курахівський напрямок на сьогодні для нього пріоритетніший.

Водночас українські військові продовжують удосконалювати свою майстерність в ураженні ворожих цілей.

Коли у травні 2023 року українські військові починали працювати з FPV-дронами, то у пілота, який ними безпосередньо управляв (хоча за їхній рух відповідає ціла команда), тряслися руки і він боявся поворухнутися, переймаючись, вразить ціль чи ні. З 10 дронів тоді могли долетіти 2, і ми вважали це успіхом,

– зазначив він.

Сьогодні ж з 10 дронів, якщо все в порядку з технікою, зв'язком, долітає до цілі 9.

Зараз наші крути пілоти під час керуванням FPV-дроном можуть відвернутися, трохи поговорити. Це означає, що вони досконало опанували керування дронами і майже завжди уражають туди, куди треба,

– наголосив Євген Ієвлєв.

Хлопці, додав він, розуміють на власному досвіді, куди яка техніка їде і куди потрібно влучити, щоб якщо не спалити її, то принаймні зупинити і вже добити другим – третім дроном.

Нагадаємо, пресофіцер 46-ї бригади Олександр розповів, що 11 листопада росіяни здійснили штурм, коли "одному танчику" вдалося просунутись до Курахового. Проте українські сили ліквідували його засобами артилерії та FPV-дронами.