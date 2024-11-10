Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя штаба обороны Великобритании Тони Радакина для BBC. Отмечается, что такие потери создают нагрузку на страну.

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Российская армия несет рекордные потери

Россия не раскрывает количество своих погибших в захватнической войне, однако, по данным западных чиновников, в октябре 2024 оккупационная армия понесла наибольшие потери.

Россия имеет 700 тысяч убитых или раненых (с начала вторжения, – 24 Канал) – это огромная боль и страдания, которые должна нести российская нация из-за амбиций Путина,

– сказал адмирал сэр Тони Радакин.

По его словам, это потери за "маленькие кусочки земли".

Без сомнения, Россия достигает тактических территориальных достижений, и это создает давление на Украину,

– добавил Радакин

В то же время тот факт, что Россия тратит более 40% своего государственного бюджета на оборону и безопасность, является "огромной нагрузкой" на страну.

К слову, ранее аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что российские захватчики не смогут бесконечно долго терпеть в войне против Украины такие большие потери, особенно ради ограниченных успехов.