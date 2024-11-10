Общие потери России в полномасштабной войне на утро 10 ноября превысили 708 тысяч человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 10 ноября 2024 года

Личного состава – около 708 890 (+1350),

танков – 9249 (+11),

боевых бронированных машин – 18726 (+29),

артиллерийских систем – 20280 (+31),

РСЗВ – 1245 (+0),

средств ПВО – 996 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18619 (+44),

крылатых ракет – 2634 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 28683 (+122),

специальной техники – 3604 (+0).

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