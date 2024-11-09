Из-за этого оккупанты буквально выпрыгивают на ходу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал 3 отдельной штурмовой бригады.

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Как уничтожают технику россиян в Харьковской области

В 3 штурмовой бригаде рассказали, что наши бойцы продемонстрировали свои навыки, сняв на видео уничтожение вражеской бронетехники и специализированного оборудования в Харьковской области.

Пилоты успешно подбили и уничтожили БМП-3, а также нанесли повреждения российскому танку Т-72, МТ-ЛБ, грузовику и автокрану КамАЗ.

Как военные уничтожают технику врага / Видео 3 ОШБр

Эта операция была проведена подразделением FATUM из состава противотанкового батальона бригады, что подчеркнуло их возможности в нанесении высокоточных ударов по живой силе противника.

К слову, ранее военные из бригады "Азов" показали, как уничтожают оккупантов в Нью-Йорке в Донецкой области. На кадрах видно, как FPV-дроны "выкуривают" оккупантов, которые спрятались в доме.