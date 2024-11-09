Через це окупанти буквально вистрибують на ходу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал 3 окремої штурмової бригади.

До теми "Рідкісна машина": українські військові знищили БМП росіян "Термінатор"

Як знищують техніку росіян у Харківській області

У 3 штурмовій бригаді розповіли, що наші бійці продемонстрували свої навички, знявши на відео знищення ворожої бронетехніки та спеціалізованого обладнання в Харківській області.

Пілоти успішно підбили та знищили БМП-3, а також завдали пошкоджень російському танку Т-72, МТ-ЛБ, вантажівці та автокрану КамАЗ.

Як військові знищують техніку ворога / Відео 3 ОШБр

Ця операція була проведена підрозділом FATUM зі складу протитанкового батальйону бригади, що підкреслило їхні можливості у завданні високоточних ударів по живій силі противника.

До слова, раніше військові з бригади "Азов" показали, як нищать окупантів у Нью-Йорку в Донецькій області. На кадрах видно, як FPV-дрони "викурюють" окупантів, які заховалися у будинку.