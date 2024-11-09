Так, у 12-тій бригаді "Азов" поділилися відео, на якому влучними ударами безпілотників "мінусують" російських загарбників, передає 24 Канал.

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Розлетілися на друзки

На кадрах видно, як FPV-дрони "викурюють" окупантів, які заховалися у будинку в населеному пункті Нью-Йорк. Спочатку від будівлі не залишається нічого, крім уламків, а потім, черга доходить і до противника.

Успішна робота по росіянах: відео "Азов"

Швидке і дистанційне знищення ворожого особового складу – ключ до збереження піхоти Сил оборони, яка бере участь у контактних боях. Як би добре не ховався ворог, пілоти дронів знайдуть його будь-де,

– йдеться у повідомленні бригади.

До слова, у Міноборони розповіли, що у 2024 році закупили дронів на 50 мільярдів гривень, 20 мільярдів пішло на далекобійні БпЛА, які періодично влаштовують "бавовну" у Росії.