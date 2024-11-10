Загальні втрати Росії у повномасштабній війні на ранок 10 листопада перевищили 708 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 10 листопада 2024 року

Особового складу – близько 708 890 (+1350),

танків – 9249 (+11),

бойових броньованих машин – 18726 (+29),

артилерійських систем – 20280 (+31),

РСЗВ – 1245 (+0),

засобів ППО – 996 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18619 (+44),

крилатих ракет – 2634 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 28683 (+122),

спеціальної техніки – 3604 (+0).

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