У ГУР вказали, що Голєнкова зранку знайшли мертвим у яблуневому саду села Супонєво під Брянськом на Росії.

Дмітрій Голєнков ліквідований у Росії

Так, Дмітрій Голєнков був пілотом 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ (в/ч 33310), який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3. Окупант обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.

Причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області. У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1000 людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинуло 22 людини, десятки отримали поранення,

– вказали у ГУР.