У святковий день, 14 січня 2023 року, під час масованої атаки Росії на Україну, одна з ракет терористів влучила у багатоповерховий будинок в Дніпрі. У результаті попадання обвалився цілий під’їзд — з 2 по 9 поверхи. Перший поверх разом з людьми та тілами загиблих опинився під завалами. Станом на зараз жертвами російського теракту стали понад 40 мирних українців (з них 3 дітей), точна кількість жертв наразі невідома, адже під завалами досі залишаються люди.

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OSINT-спільнота Molfar провела власне розслідування подій терористичної атаки з метою знайти осіб, відповідальних за реалізацію теракту на рівні виконавців. Важливо було встановити командирів екіпажів стратегічних бомбардувальників, які здійснювали пуски ракет, і льотчиків, які в момент пуску сиділи за штурвалами.

Встановлено всіх причетних до ракетного обстрілу осіб, у тому числі навіть тих, хто заправляв літаки та ракети перед пуском. Додатково були ідентифіковані особи, які прямо пов'язані з цим авіаційним полком, але не належать до його складу.

У цій статті ми розвінчаємо твердження російських пропагандистів, спростуємо версію про нібито попереднє ураження ракети терористів розрахунком української ППО, та опублікуємо приватні дані всіх осіб, причетних до терористичного акту.

Імена причетних до обстрілу в Дніпрі, 14 січня 2023 року: 52 гвардійський авіаполк, що базується у Шайківці

За інформацією соратника мера Дніпра Філатова Геннадія Корбана, яку він опублікував у власному новинному каналі – обстріл житлової багатоповерхівки у місті Дніпро скоїв 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, що базується у місті Шайківка.

Зверніть увагу! Це той самий авіаційний полк, який скоїв терористичний обстріл ТЦ "Амстор" в місті Кременчук 27 червня 2022 року. Тоді докази OSINT-спільноти Molfar, що це був спланований терористичний акт Російської Федерації, опублікували в британській газеті The Guardian.



Всі особи, причетні до 52 гвардійського авіаційного полку / для збільшення зображення натисніть на картинку

OSINT-спільнота Molfar ідентифікувала всіх осіб, причетних до терористичного обстрілу житлової будівлі у місті Дніпро: командирів екіпажів, льотчиків, технічних співробітників, штабних працівників та просто афілійованих осіб, які відвідують урочисті святкування подій полку та присутні на спільних фото як імовірні колишні, або резервні військові цього гвардійського полку.

Список усіх причетних до 52 гвардійського авіаполку у Шайковці

Тимошин Олег Євгенович (21.06.1971)

Коротка біографія:

Командир 52-го гвардійського авіаполку, в/ч 33310 (Калузька обл., Шайківка), полковник. На озброєнні цього важкого бомбардувального авіаполку стоять Ту-22М3, які атакують ракетами Х-22 територію України.

У вересні 2021 – отримує нагороду для авіаполку Шайковки "За особливі заслуги перед Калузькою областю" та відкриває меморіальну дошку на згадку про загиблих льотчиків.

в червні 2017 було заведено справу зі штрафом 500 рублів від ГІБДД.

Сім'я:

Тимошина Ольга Володимірівна (20.11.1977, OK, VK, +79212866414) – дружина;

Тимошин Олег Олегович (23.10.1998, Inst, VK1, VK2, VK3, OK, +79522944472, +79183644454, olejka231098timoshin@mail.ru, olega231098@mail.ru) – син;

Тимошин Іван Олегович (24.11.2002, Inst, VK, vanya.timoshin@mail.ru) – молодший син. У 2019 брав участь у міських воєнізованих змаганнях "А ну-ка, парни!", де були: стройова підготовка, стрілянина, підтягування, воєнізована естафета, плавання.

Контакти:

OK, VK, +79212728117.

Додаткова інформація:

паспорт: 4716 534802, виданий Територіальним Відділенням у м.Оленегорськ Міжрайонного Відділу УФМС росії по Мурманській обл. у м. Мончегорську 25.06.2016;

сервіс "Миротворець";

володіє: Honda CR-V (номер: Х371МС51, vin: 1HGRM4870DL514248), УАЗ 31512 (номер: Х336КО51, vin: XTT315120T0011862);

відома адреса: Мурманська область, Оленегорськ, Високий, Гвардійській, 15;

відео з танцюючим Тимошиним.

Поцелуєв Євгеній Ніколаєвич (16.06.1980)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Народився у селі Вязовка. Льотчик 52-го гвардійського авіаполку, в/ч 33310 (Калузька обл., Шайківка). На озброєнні цього важкого бомбардувального авіаполку стоять саме ті Ту-22М3, які атакували ракетами Х-22 торгівельний центр.

перебуває у базі "РФ криминал лицо 2016" та у базі "антикредиторів 2016", мав штраф 100 рублів і 500 рублів від ГІБДД.

Сім'я:

Поцелуєва (Кочурова) Ірина Сергіївна (10.01.1982, OK, VK, Inst) – дружина, працює директором будинку культури "Юбілєйний";

Поцелуєв Кирило (OK) – син;

Кочурова Наталя (17.03.1962, VK1, VK2, OK) – теща;

теща; Кочуров Антон (21.01.1986, OK, VK, kiyaa2010@yandex.ru, tosha.kiyaa@yandex.ru, +79093843412) – брат дружини.

Контакти:

VK, OK, Mymail, potselueff@mail.ru.

Додаткова інформація:

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Майор. У червні 2020 представляв аеродром "Шайковка" під час Параду на 9 травня Москві.

Інцидент у Шайковці:

У березні 2021, був командиром Ту-22М3, єдиним із чотирьох пілотів, хто вижив в результаті надзвичайної події на аеродромі "Шайковка". Під час планової підготовки до польоту бомбардувальника Ту-22М3 ще на землі спрацювала система катапультування літака. Через недостатню висоту для розкриття парашутів, троє членів екіпажу при приземленні отримали травми несумісні з життям. Серед них був командир полку Вадим Білослюдцев, штурман Денис Султанов та штурман-інструктор Олександр Підсобляєв.

Згідно з постом на форумі, також є версія про конфлікт між Скворцовим та іншими пілотами, після якого Скворцов катапультував інших.

Заборгованість за кредитом: ймовірно, у 2014 мав заборгованість за кредитом у розмірі 70 000 рублів.

Сім'я:

Скворцова Лідія (11.01.1992, VK1, VK2, OK) – дружина, мають 3 спільних дітей.

Контакти:

VK, +79109161077, lehaskvor@yandex.ru.

Додаткова інформація:

володіє: Hyundai Santa Fe (номер: Р154ЕТ40, vin: XWES281DDL0003383);

паспорт: 2919930711, снілс: 53100290357, ІПН: 531002903570;

відома адреса: Вороніж, Старих більшовиків 54А.

Васін Алєксандр Алєксандрович (04.09.1994)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

27-річний пілот, командир екіпажу Ту-22М3. Родом з Нижегородської області, походить з родини військового. Має дружину і малолітню доньку, які імовірно живуть у Москві.

Згідно з відео, імовірно один із льотчиків, які бомбили ТЦ "Амстор" у Кременчуці.

Сім'я:

Васіна / Кучина Уляна (19.03.1995, VK, OK, kuchina.ulyana@mail.ru, +79105414952, +79063653340) - з 2018 - дружина;

Васін Олександр (10.06.1968, OK) – батько, закінчив внз МЧС Росії, служив у в/ч 36797.

Контакти:

VK, +79082331171, +779189905994, natoptush@yandex.ru, lenucik.88@mail.ru.

Додаткова інформація:

відома адреса: Виксунський район, м. Викса, Вулиця Червоної Зорі, будинок 45а, Кв.50;

іпн: 524708337823, паспорт: 0315089332.

Іваненко Алексєй Сергєєвич (08.02.1987)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Командир авіаційного загону в/ч 33310.

Кримінальна справа:

Імовірно, у 2018 був фігурантом кримінальної справи, за статтею 158.1 – Дрібне розкрадання, вчинене особою, яка підлягає адміністративному покаранню. Однак, суд закрив справу.

Контакти:

OK, +72105121943, +79105121943.

Додаткова інформація:

паспорт: 6002957614, ІПН: 402302372320, водійське посвідчення: 40ОО159296;

відома адреса: Калузька обл п. Шайківка будинок 13. кв.29.

Голенков Дмітрій Владімірович (01.09.1978)

Біографія, приналежність до 52 авіаполку:

Льотчик 52-го гвардійського авіаполку, в/ч 33310 (Калузька обл., Шайківка), поч. штабу ескадрильї. На озброєнні цього важкого бомбардувального авіаполку стоять саме ті Ту-22М3, які атакували ракетами Х-22 торговельний центр.

Сім'я:

Голенкова (Касильнікова) Тетяна Володимирівна (VK, OK1, OK2, t-g32@yandex.ru, +79116050306, Skype: tatianagolenkova, ІПН: 531500054601) - дружина;

Голенкова Уляна Дмитрівна (OK) - донька;

Голенков Микита Дмитрович (08.05.2002, +79805131126, golenkov-2002@mail.ru) – син.

Контакти:

VK, OK, golenkov-d@mail.ru.

Додаткова інформація:

cервіс "Миротворець";

паспорт: 4901226347, ІПН: 531500515877, водійське посвідчення: 4003561399;

Bigbook.

Самойлов Андрєй Юрійович (10.05.1972)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Тимчасовий командир в/ч 33310, полковник, командир екіпажу Ту-22 М3. Ймовірно, у 2019 перебував (1, 2) у Шайківці під час ювілею полку, бувши у званні підполковника.

Сім'я:

Самойлова Тетяна (VK) - імовірно, дружина, спільне фото.

Контакти:

OK (del), +79190344867, element-5.rus@mail.ru.

Додаткова інформація:

паспорт: 2917801970, ІПН: 402301806423;

відома адреса: Калузька Обл, Кіровський Р-Н, Шайківка П, Д.В/Ч Кв.13785;

на 2013 володів ВАЗ 21063 (номер: М684ЕА40, vin: ХТА210630Н1691179).

Щербінін Алєксандр Анатолійович (16.02.1972)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Командир 52-го бомбардувального полку, полковник. У 2019 перебував (1, 2) у Шайковці під час ювілею полку.

Сім'я:

Щербініна Марина (VK) – імовірно, донька.

Контакти:

VK (del), tsherbon@yandex.ru, +78453757644, +79172102945, +76102676366.

Додаткова інформація:

володіє: Toyota Camry (номер: Н548МУ51, vin: XW7BF4FK20S141012);

ІПН: 019889986908, паспорт: 6102676366;

відома адреса на 2019: Енгельс, вул. Студентська 68А, кв. 82.

Габітов Денис Асхатович (14.09.1982)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Капітан, служить у Шайковці.

в 2012 порушив правила перевезення людей: перевозив дитину без дитячого крісла;

в 2014 отримав штраф 500 рублів від ГІБДД.

Контакти:

+79105448753, masik_gabitova@mail.ru.

Додаткова інформація:

володіє: Nissan X-Trail (номер: М627СР40, vin: Z8NTBNT31DS081352);

паспорт: 7503417297, водійське посвідчення: 4005591625;

відома адреса: Калузька обл. Шайківка, д.11 кв.34.

Горбатко Ігор Владімірович (12.01.1971)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Підполковник. На 2018 – заступник командира полку по роботі з особовим складом. Прописаний у Шайківці.

Контакти:

+79105110325, forte.plane23@mail.ru, forte.plane22@mail.ru, zampolit_tbap@mail.ru.

Додаткова інформація:

у 2015 самовисуванець у депутати Сільської Думи муніципальної освіти "Сільське поселення "Село Виповзове" третього скликання;

володіє Toyota Highlander (номер: Н368НР790, vin: JTEES42A302181611), на 2013 володів Toyota Rav4 (номер: Н959ВХ40, vin: JТМКD31V105021547);

відома адреса: Шайковка, б 6, кв 46; Шайковка, б 9, кв 24;

паспорт: 2903744334, ІПН: 402302284145, водійське посвідчення: 4003562422.

Криласов Євгеній Ігорович (14.08.1990)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Родом з Твері, командир підрозділу, також із родини військового.

Сім'я:

Криласов Ігор (29.05.1964, VK) – батько;

батько; Криласова / Грігор'єва Оксана (VK1, VK2 (del), oksana1731990@rambler.ru) – дружина;

Грігорьєва Олена (VK) – теща, працює у лікарні.

Контакти:

VK, +79105278430, +79105076221, you.without@inbox.ru.

Додаткова інформація:

паспорт: 2810054030, ІПН: 695007865246;

відома адреса: Тверь, вулиця Совєтська 24, кв. 11.

Малик Едуард Едуардович (01.04.1995)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

27-річний помічник командира корабля, старший лейтенант, син військового льотчика. Має дружину і малолітнього сина, які також живуть у Шайковці, на військовому містечку авіабази.

Сім'я:

Малик / Руднева Оксана Олексіївна (10.09.1996, VK, OK, +79105114326, barniok1995@gmail.com, TGid: 998450712) – дружина, мають спільну дитину;

дружина, мають спільну дитину; Малик Едуард (24.01.1971, VK) – батько, колишній льотчик, підполковник, ймовірно, на пенсії;

батько, колишній льотчик, підполковник, ймовірно, на пенсії; Малик / Мілер Олена (05.02.1971, OK) – мати;

мати; Руднева Любов (12.02.1975, OK) – теща.

Контакти:

VK, OK, +79171949489, daadaad-55@mail.ru.

Додаткова інформація:

відома адреса: Шайковка, Новий Гарнізон, 9, 15;

ймовірно, Едуард молодший або старший написали вірш про півня з авіації, однак на липень 2022 вірш видалений;

паспорт: 4615987913.

Грігорьєв Денис Анатолійович (07.06.1982)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

40-річний штурман родом з Кірова. Має дружину та доньку з сином, які також живуть у військовому містечку в Шайковці.

Сім'я:

Грігорьєва / Клюшина Наталія Сергіївна (VK (del), grigoriva.n@mail.ru, +79108640508, TGid: 1473804111) – дружина, мають спільних дітей: Івана та Поліну;

дружина, мають спільних дітей: Івана та Поліну; Грігорьева Людмила – мати, 28 червня, через день після теракту в Кременчуці, репостнула пост про "Самый смертоносный самолет – ТУ22м3". З такого літака були нанесені ракетні удари по ТЦ "Армстор";

мати, 28 червня, через день після теракту в Кременчуці, репостнула пост про "Самый смертоносный самолет – ТУ22м3". З такого літака були нанесені ракетні удари по ТЦ "Армстор"; Клюшина Галина (06.03.1959, OK) – теща.

Контакти:

VK (del), OK (del), +79105463586, kazahshaik@mail.ru, TGid: 1796695844.

Додаткова інформація:

відома адреса: Шайковка, б.5. кв.28.

Назіров Дінар Дамирович (03.07.1985)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

36-річний штурман з Бугульми. На 2019 проживав у Шайковці.

Негатив:

перебуває у базі "антикредитори", ймовірно отримав штраф 500 рублів.

Сім'я:

Назірова / Сергунова Алла Ігорівна (Inst, VK (del), OK (імовірний), bellaxxxxx@mail.ru, nazdin@list.ru, +79105132934) – дружина, мають спільну дитину;

дружина, мають спільну дитину; Сергунов Павло Євгенійович (26.04.1998, VK (del), sergunov2014@outlook.com, +79105188105) – ймовірно, родич дружини. Вказує свій номер телефона разом з номером Дінара.

Контакти:

VK (del), OK (імовірний), dinarkysok@list.ru, +79105150721, nazdin@list.ru, 79208986513, +79290328026.

Додаткова інформація:

на 2013 володів Volkswagen Passat (номер: М546ЕА40, vin: WVWZZZ31ZМЕ088637);

відома адреса: Калузька Обл 249455 Р Н Кіровський Шайківка б. 18 кв. 16

паспорт: 2911488385.

Голодов Артем Юрійович (20.04.1990)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

У 2016 – старший лейтенант, брав участь в шоу "Авиадартс", виступаючи за Шайковку.

в 2016 порушив ПДД, отримав штраф 800 рублів.

Контакти:

VK, +79105278366, golodov.1990@mail.ru, tema-krasnodar@mail.ru, TGid: 476854253.

Додаткова інформація:

паспорт: 0310532390;

відома адреса: Шайковка, б. 8, кв 31.

Хоменко Константін

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

У 2016 – капітан, брав участь в шоу "Авиадартс", виступаючи за Шайковку.

Сім'я:

Хоменко Ольга (20.08, VK, +79525923020, olga4181@mail.ru, ) – дружина;

дружина; Хоменко Степан (VK, +79090772430, khomenich@mail.ru) – брат;

брат; Хоменко Михайло (12.02.1983, VK, mimik@land.ru, +37126779774) – брат.

Контакти:

VK, konstantin.homenko@yandex.ru, +79106078998, navigator03-08@yandex.ru.

Євсєєв Артем Германович (19.05.1987)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Капітан, ймовірно, заправляє літаки. Присутній (1, 2) на фотографії від 25 лютого 2022, в акаунті школи у Шайковці, де діти дарують своїм батькам печиво.

на 2018 отримав борг держмита у розмірі 6 000 рублів.

змінює прізвище: у VK став "Артемов", а у OK – "Романов". Імовірно, через причетність до теракту у Кременчуці.

Сім'я:

Євсєєва / Нааб Христина (VK, Inst, +79140092347) – дружина, мають 3 спільних дітей;

дружина, мають 3 спільних дітей; Євсєєва Дар’я Артемівна (17.06.2007, VK) – донька;

донька; Євсєєв Герман (26.03.1967, VK, germanevseev63@mail.ru) – батько.

Контакти:

VK, OK, evseih_ag@mail.ru, +79149143721, evseih_ag@mail.ru, +79107090908

Додаткова інформація:

володіє: Skoda Kodiaq (номер: О195НМ40, vin: XW8LJ2NS1KH400738);

паспорт: 3607781092;

відома адреса на 2021: Самарская обл, м. Сизрань, вулиця Маршала Жукова, б. 329, кв. 24;

відома адреса на 2020: Шайковка, б. 1, кв. 45.

Панькін Дмітрій Сергійович (03.01.1987)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Льотчик 3 класу, з Шайковки. Присутній (1, 2) на фотографії від 25 лютого 2022, в акаунті школи у Шайковці, де діти дарують своїм батькам печиво.

Родом з міста Коломна Московської області, навчався у Філії військового навчально-наукового центру військово-повітряних сил "Військово-повітряна академія ім. Н.Є. Жуковського та Ю.А. Гагаріна".

на 2020 мав борг у розмірі 500 рублів;

у 2017 заборгував 55 000 рублів за комунальні платежі;

у 2016 заборгував 4 600 рублів. податкових зборів.

Сім'я:

Панькіна Олена Олександрівна (17.09.1989, Inst, VK, OK, elena-pankina00@rambler.ru, +79106086576, +79164540160) – дружина, мають 3 спільних дітей;

дружина, мають 3 спільних дітей; Панькіна Олександра Дмитрівна (VK) — донька.

Контакти:

VK, OK, +79106079011, forio1@rambler.ru, d.pankin2016@yandex.ru.

Додаткова інформація:

паспорт: 2914673795, снілс: 16157578893, ІПН:402315267595;

відома адреса на 2020: Шайковка, б. 19, кв. 36;

відома адреса на 2021: Шайковка, б. 4, кв. 20.

Головачук Володимир Ігорович (30.04.1988)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Майор, з Шайковки. Присутній (1, 2) на фотографії від 25 лютого 2022, в акаунті школи у Шайковці, де діти дарують своїм батькам печиво.

у 2015 отримав штраф за порушення ПДД у розмірі 1 500 рублів.

Сім'я:

Головачук Тетяна (Inst, OK) – дружина;

дружина; Головачук Наталія (13.11.2005, VK) – донька;

донька; Головачук Ігор (OK) – батько;

батько; Мелюхова / Головачук Ольга (OK) – сестра.

Контакти:

Inst, OK, +79208964131(1, 2), +79805145285(1, 2)

Додаткова інформація:

володіє: Hyundai Grand Santa Fe (номер: О658ХК161, vin: KMHSU81XDEU237947);

паспорт: 2507988997, ІПН: 381913306102;

відома адреса: Шайковка, б. 17, кв. 48.

Алєксєєв Олег Ігорович (21.01.1988)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Старший лейтенант, з Шайковки. Присутній (1, 2) на фотографії від 25 лютого 2022, в акаунті школи у Шайковці, де діти дарують своїм батькам печиво.

у серпні 2017 було заведено справу зі штрафом 500 рублів від руського ГІБДД.

Сім'я:

Алєксєєва / Олєйнікова Альона (04.05.1986, VK, OK, Inst) – дружина, мають 2 спільних дітей.

Контакти:

OK, VK, +79969559181, neolex2101@rambler.ru, +79290246295.

Додаткова інформація:

володіє: Great Wall Hover (номер: Р732РУ40, vin: X9XFF3A5X7A004225), Hyundai Solaris (номер: О185ТЕ40, vin: Z94K241CBMR214475);

паспорт: 0708116736, ІПН: 262407767079;

відома адреса: Шайковка, б. 12, кв. 27.

Хачін Олександр Дмитрович (20.02.1988)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Служить у Шайковці. Присутній (1, 2) на фотографії від 25 лютого 2022, в акаунті школи у Шайковці, де діти дарують своїм батькам печиво. Також у квітні 2021, дружина зробила фото у Шайковці, з підписом "Наш новый дом".

Сім'я:

Хачіна Анна Олександрівна (01.04.1987, VK, Inst) – дружина, виробляє тістечка на замовлення.

Контакти:

VK, +79834147458.

Додаткова інформація:

паспорт: 2514965458, ІПН: 251113956847;

відома адреса: Іркутськ, вулиця Красноярська будинок 28, квартира 16; Іркутська область Усольський район, пос. Середній вул. ДОС б.18 кв.42.

Тіміркаєв Рустам Мініхасапович (22.05.1997)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Родом з Башкирії. Ймовірно, льотчик з Шайковки, 25 лютого 2022, дружина опублікувала фото с геолокацією "Авиабаза Шайковка".

Закінчив Уфимський державний авіаційний технічний університет і його направили служити на аэродром "Шайковка".

у 2016 отримав штраф від ГІБДД, за порушення правил використання ременів безпеки та мотошоломів.

Сім'я:

Тіміркаєва Дінара (Inst, VK, 12351996@mail.ru, +79053597337, +79279457668) – дружина.

Контакти:

Inst, VK, FB, +79996228210

Додаткова інформація:

паспорт: 8017579172, ІПН: 0274023747;

відома адреса: с. Фрунзе, вул. Центральна, б. 29.

Поляков Ігор Володимирович (12.07.1974)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Капітан, з Шайковки. Згідно з фото, на 2019 перебував у Шайковці.

Закінчив Серпуховське військове училище та Брянський державний технічний університет.

Сім'я:

Полякова Юлія (Inst) – дружина, ведуча корпоративів, проживає у Шайковці.

Контакти:

OK, VK, muzikant7400@mail.ru, +79208759138

Додаткова інформація:

відома адреса: Калузька Обл 249455, Кіровський район, Шайківка б. 18, кв. 16

Субботін Іван Вікторович (05.03.1979)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Майор. На 2019 – виконувач обов'язків заступника командира по роботі з особовим складом в/ч 33310.

Закінчив Краснодарський військовий авіаційний інститут і живе у Шайковці.

у 2013 був боржником 1 000 рублів.

Сім'я:

Субботіна Наталія (17.04.1982, Inst, OK, VK) – дружина, мають спільних сина та доньку;

дружина, мають спільних сина та доньку; Субботіна Ксенія (VK) – донька.

Контакти:

VK, +79807135390, ivansub97@gmail.com, ivansub79@yandex.ru, TGid: 614210828

Додаткова інформація:

у 2020 брав участь у виборах до сільради, зазначивши місцем праці військову частину 33310 у Шайковці;

відома адреса: Шайковка б. 15 кв. 54;

володіє: Mitsubishi Pajero (номер: Р642НО76, vin: JMBXLCW6W8Z004125), Nissan X-Trail (vin: Z8NTANT32ES141243);

ІПН: 252203213157, паспорт: 0503608418.

Биков Михаїл Вячеславович (03.09.1976)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Військовий льотчик 1-го класу. На 2019 був капітаном. Фото разом с дружиною в Шайковці.

Закінчив Військове авіаційно-технічне училище в Ачинську, а потім навчався на кафедрі кадрової політики і управління персоналу Новгородського філіалу Російської академії народного господарства та державної служби за президента Росії.

Сім'я:

Бикова Світлана (Inst, VK, OK, +79116026727, +79807138522) – дружина, мають спільних сина та доньку;

дружина, мають спільних сина та доньку; Бикова Каріна Михайлівна (Inst, VK, OK, +79105251084, +79105455172) – донька;

донька; Биков Андрій Михайлович (OK) – син.

Контакти:

VK, OK, misanya76@yandex.ru, +79116113061, +79105199733

Додаткова інформація:

володіє: Mitsubishi Pajero (vin: MMCGYKH40AFZ00951), Hyundai Santa Fe (номер: Т804ЕС71, vin: XWEST81XDH0000722);

відома адреса: Шайковка б.10 кв. 32;

паспорт: 4901225605, ІПН: 531500748590.

Комаров Владімір

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Полковник, на 2020 – керівник групи управлінням польотів у Шайковці.

Сім'я:

Прокопенко Ірина (25.03.1968, OK) – дружина;

дружина; Комарова Анна Володимирівна (OK, VK, +79104891971, anusha@aport.ru, anya_komar@mail.ru) – донька;

донька; Комаров Олександр Володимирович (VK, alex_komar_91@mail.ru, +79163664612, +79807129571) – син.

Контакти: OK

Кулік Владімір Алєксандрович (12.03.1989)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

У 2016 – старший лейтенант, брав участь в шоу "Авиадартс", виступаючи за Шайковку.

Негатив:

у 2014 порушив ПДД, отримав штраф – 300 рублів.

Контакти:

+79108640554, kulya707@bk.ru, +79507215744.

Додаткова інформація:

володіє: ВАЗ/Lada 2115 (номер: Р712КВ40, vin: XTA211540C5059175);

паспорт: 7508413312.

Назаров Алєксандр Алєксандрович (21.07.1976)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Майор, авіаційний полк в/ч 33310. Ймовірно, народився в Україні. Станом на 2014 заступник командира ескадрильї у В/Ч 06987-А.

Додаткова інформація:

станом на 2010 володів авто Mitsubishi l200 (номер: М546МЕ40, vin: ММСJNКВ40ВDZ10637)

Агеєв Ніколай

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Старший льотчик, командир екіпажу Ту-22 М3, майор, а/б Шайковка, 52 ТБАП, в/ч 33310. Зокрема, він "засвітився" крупним планом на одному з конкурсів "Авиадартс"; неодноразово брав участь в авіапарадах.

Коробкін Станіслав Володимирович (22.11.1974)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Ймовірно, у 2019 перебував (1, 2) у Шайковці під час ювілею полку. Дружина вказує (1, 2) місцем роботи – в/ч 13785, яка входить до 52 гвардійського авіаполку.

в червні 2014 було заведено справу зі штрафом 500 рублів від ГІБДД;

у березні 2011 було заведено справу про стягнення аліментів з Коробкіна, сума аліментів вказана 1/4, ймовірно, від заробітної плати.

Сім'я:

Коробкіна Ірина (VK, OK, +79116422846) – дружина, проживає в Шайковці. Також вказує (1, 2) місцем роботи – в/ч 13785, яка входить до 52 гвардійського авіаполку.

Контакти:

VK (del), +79116017992, volga22.11.1974@mail.ru +79807131552.

Додаткова інформація:

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Ймовірно, у 2019 перебував (1, 2) у Шайковці під час ювілею полку. Фото з літаком (1, 2).

у квітні 2019 було заведено справу зі штрафом 20 000 рублів;

у серпні 2019 було заведено справу зі штрафом 500 рублів від ГІБДД;

у квітні 2017 було заведено справу зі штрафом 2 500 рублів.

Сім'я:

Реброва Наталія (VK, OK, +79516667100) – ймовірно, дружина.

Контакти:

VK, +79616401805.

Додаткова інформація:

паспорт: 4105808459, ІПН: 470516098570, Снілс: 13802767664;

володіє: Renault Megane (vin: VF1BZ0A0540905760);

відома адреса: Шайковка, б. 16, кв. 38.

Антіпов Дмітрій Геннадійович (03.10.1981)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Імовірно, у 2019 перебував (1, 2) у Шайковці під час ювілею полку. У VK вказує, що з 2011 працює у Шайковці.

Сім'я:

Ясакова Олена – ймовірно, дружина, спільне фото.

Контакти:

VK, antipovdmitry@mail.ru, +79105168751.

Додаткова інформація:

ІПН: 025802558850, паспорт: 8097044600.

відома адреса: Калужская Обл., Кіровський р-н, п. Шайковка, б. 5, кв.6.

Костюнін Дмітрій Леонідович (17.05.1966)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Родом з міста Кстово. Заступник начальника Головного управління авіації Росгвардії. Відома в/ч 6535. У 2019 перебував у Шайковці під час ювілею полку.

Додаткова інформація:

паспорт: 0500207275, ІПН: 251133437871;

адреса на 2013: Енгельс, 148, вулиця Чернігівської дівізії 23а, кв. 24.

Бойко Алєксандр Валентинович (05.04.1986)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Ймовірно, у 2019 перебував (1, 2) у Шайковці під час ювілею полку.

Контакти: VK.

Додаткова інформація:

іпн: 071604562810, паспорт: 8305750813;

володіє: Mitsubishi ASX (номер: М545СО40, vin: JMBXTGA3WDE709347);

відома адреса: Кіровський р-н, п. Шайковка б. 15 кв. 20

Тимур Тілавалдіев (03.04.1993)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Імовірно, у 2019 перебував (1, 2) у Шайковці під час ювілею полку.

Контакти:

VK, Mail.ru, demo.45@mail.ru, +79200910081 (номер неактивний в останній раз, ймовірно, належав Жогиній Татьяні Василівні).

Стьопкін Віталій Алєксандрович (02.10.1975)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Імовірно, у 2019 перебував (1, 2) у Шайковці під час ювілею полку. У 2021 працював на ООО "Специализированный Застройщик "Строймонтаж – С", сума доходу 57 750 рублів.

Сім'я:

Natali Stepkina (VK) – дружина;

дружина; Алина Степкина (VK) – старша донька;

старша донька; є молодша донька.

Контакти:

VK, OK, vitalikz350@mail.ru, +79105130446.

Додаткова інформація:

володіє мисливською рушницею – ТОЗ-34Р;

ТОЗ-34Р; відома адреса на 2019: Кірівський р-н, п.Шайківка, б. 18, кв. 29;

паспорт 2900118467.

Алімов Алєксєй

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

У 2019 перебував (1, 2) у Шайковці під час ювілею полку

Сім'я:

Рязанова Алєксандра (VK, OK, ryazanova-aleksa@mail.ru) – дружина.

Контакти:

VK (del), alimpilot@rambler.ru, +79507272456

Статенін Максим Ніколаєвич (04.09.1978)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

У 2019 перебував (1, 2) у Шайковці під час ювілею полку.

Сім'я:

Статеніна (Реднікова) Ірина (12.09.1987, VK, OK, +79106041536, irinarednikova@mail.ru, skype://rivvvs1) – дружина.

Контакти: VK, statenin78@mail.ru.

Додаткова інформація:

відома адреса: Калузька обл, Кирівський р-н, п. Шайківка, б. 25 кв.30;

володіє: SsangYong Kyron (номер: М588МЕ40, vin: Z8US0A1KSB0007632);

паспорт:2900119205, іпн: 402300401551.

Сихаєв Анатолій Михайлович (14.10.1990)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

У 2019 перебував (1, 2) у Шайковці під час ювілею полку.

Сім'я: Мішина Ольга (VK) – теща.

Контакти: VK (del), +79270457910, anatoliy.sikhaev@gmail.com.

Додаткова інформація:

паспорт: 9210017880;

відома адреса: Республіка Татарстан Єлабужський р-н, вул. Єлабуги, б. 53, кв.73.

Єремін Алєксандр Вікторович (10.12.1986)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Імовірно, у 2019 перебував (1, 2) у Шайковці під час ювілею полку .

Контакти:

VK, rastinyak4444@mail.ru, +79106053696.

Додаткова інформація:

паспорт: 7505959268. іпн: 740707004318;

володіє: Renault Duster (номер: Н482КВ40, vin: X7LHSRDJN47572214);

відома адреса: Ленінський Г.О., Мо, Ленінський район, село Боброво, вул. Лісова 24-218.

Файзулін Дмітрій Римович (09.01.1981)

Біографія, причетність до 52 авіаполку: Імовірно, у 2019 перебував (1, 2) у Шайковці під час ювілею полку.

Контакти: VK, robert81@nm.ru, +79533355602.

Додаткова інформація:

володіє: Kia Spectra (номер: Е647МС40, vin: XWKFB227360012914), Renault Logan/SR (номер: О774ХС40, vin: X7L4SRLTB66267675);

іпн: 2903766641;

відома адреса: Кіровський район, Шайківка, б.4 кв.37.

Стьопкін Андрєй Сергійович (10.07.1991)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

Імовірно, у 2019 перебував (1, 2) у Шайковці під час ювілею полку.

Контакти:

VK1, VK2, VK3 (del), +79208797067, +79641461305, +79158937200, andryusha_stepkin@mail.ru

Додаткова інформація:

відома адреса: Калузька обл., Кіровський р-н, п. Шайківка 24 26, Калузька обл., Кіровський р-н, п. Шайківка б. 28 кв. 21;

паспорт: 2918890778.

Маляк Геннадій Юрійович (29.02.1972)

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

У 2019 перебував (1, 2) у Шайковці під час ювілею полку. Народився в Україні, в місті Миколаїв.

Сім'я:

Ночовкіна Людмила (VK, OK, grecina@mail.ru, +79524803741, skype:lyudochka16061984) – проживає у Шайковці, ймовірно, дружина, спільне фото (1, 2).

проживає у Шайковці, ймовірно, дружина, спільне фото (1, 2). Ночовкін Олександр – імовірно, син.

Контакти: VK, OK, +79807150950, genezis1972@mail.ru.

Додаткова інформація:

Шорін

Біографія, причетність до 52 авіаполку:

У 2019 перебував (1, 2) у Шайковці під час ювілею полку

Сім'я:

Шоріна Ольга (OK, VK, +79105440778, siraeva_1.@mail.ru, WorldRun) – ймовірно, дружина. Перебуває в Шайковці.

Зверніть увагу! 16 січня СБУ також оприлюднила список причетних до ракетного обстрілу Дніпра та встановила ще одного вбивцю. Ним виявився штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор'єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження.

Теракт у Дніпрі

згідно допису у FB Генадія Корбана, позивний екіпажа, що випустив ракету по Дніпру, " 42492 ";

"; Сергій Притула опублікував в соцмережах скрін повідомлення від телеграм-каналу "Иди и смотри", який свідчить, що атака на цивільні об'єкти була спланована, це не випадкове влучання;

Олексій Арестович в ефірі з Марком Фейгіним заявив про те, що ракета Х-22 була збита ударами українського ППО та розірвалась при падінні на житловий будинок. Його слова спростував речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, підтвердивши, що Україна не має засобів ППО та ПРО,які здатні збивати Х-22. Пізніше Арсетович визнав свої помилку та спростував заяву.

Щоб продемонструвати абсолютну жорстокість, із якою Росія вбиває мирних жителів України, ми пропонуємо переглянути відеоматеріал з демонстрацією процесу порятунку з-під завалів фрагментів тіл: explicit content (чутливий контент), розбір завалів, фрагменти тіл.

За повідомленням Дніпровської міської влади, для розбору завалів використовують крани, важку техніку майже не використовують, аби не нашкодити людям, що можуть перебувати під уламками будівлі.

Наслідки терористичної атаки на житлову будівлю: дівчина чекає рятувальників на верхніх поверхах зруйнованої будівлі



Для розбору завалів використовують крани

Зранку 14 січня, перед початком масованого обстрілу, міністерство оборони Російської Федерації опублікувало фотографію однієї з ракет, яка була використана для обстрілу. На фотографії містився напис "заряджаємо по повній" – класичний підпис терористів, які радіють обстрілам мирного населення.

Терористи радіють та хизуються ракетами перед початком обстрілу

Коментарі російських новинних пабліків після скоєння теракту були повні закликів до подальшого бомбардування українських житлових кварталів та ескалації обстрілів, шляхом використання ядерної зброї.

Радісні коментарі росіян на підтримку обстрілів житлових кварталів України

Україна воює з абсолютним злом. Це не лише божевільні кремлівські диктатори, які нібито ведуть війну з власної примхи. Це вся держава, яка аплодує російським терористам після кожного нового теракту. Докази приховати неможливо.