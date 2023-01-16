В праздничный день, 14 января 2023 года, во время массированной ракетной атаки России на Украину, одна из ракет террористов попала в многоэтажный дом в Днепре. В результате попадания обрушился целый подъезд многоэтажки, со 2 по 9 этаж, первый этаж вместе с людьми и телами погибших оказался под завалами. По состоянию на сегодняшний день жертвами российского теракта стали более 40 мирных украинцев (из них 3 детей), точное количество жертв пока неизвестно, ведь под завалами до сих пор остаются люди.

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OSINT-сообщество Molfar провело собственное расследование событий террористической атаки с целью установить лиц, ответственных за реализацию теракта на уровне исполнителей. Важно было установить командиров экипажей стратегических бомбардировщиков, совершавших пуски ракет, и летчиков, сидевших в момент пуска за штурвалами.

Установлены все причастные к ракетным обстрелам лица, в том числе даже те, кто заправлял самолеты и ракеты перед пуском. Дополнительно были идентифицированы лица, прямо связанные с этим авиационным полком, но не принадлежащие к его составу.

В этой статье мы развенчаем утверждения российских пропагандистов, опровергнем версию о якобы предварительном поражении ракеты террористов расчетом украинской ПВО и опубликуем частные данные всех лиц, причастных к террористическому акту.

Имена причастных к обстрелу в Днепре 14 января 2023 года: 52 гвардейский авиаполк, базирующийся в Шайковке

По информации соратника мэра Днепра Филатова Геннадия Корбана, которую он опубликовал в собственном новостном канале – обстрел жилой многоэтажки в городе Днепр совершил 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, базирующийся в городе Шайковка.

Обратите внимание! Это тот самый авиационный полк, который совершил террористический обстрел ТЦ "Амстор" в городе Кременчуг – 27 июня 2022 года. Тогда доказательства OSINT-сообщества Molfar, что это был спланированный террористический акт российской федерации, опубликовали в британской газете The Guardian.



Все лица, причастные к 52 гвардейскому авиационному полку / для увеличения изображения нажмите на картинку

OSINT-сообщество Molfar идентифицировало всех лиц, причастных к террористическим обстрелам жилого здания в городе Днепр: командиры экипажей, летчики, технические сотрудники, штабные работники и просто аффилированные лица, которые посещают торжественные празднования событий полка и присутствуют на совместных фото как вероятные бывшие или резервные военные этого гвардейского полка.

Список всех причастных к 52 гвардейскому авиаполку в Шайковке

Тимошин Олег Евгеньевич (21.06.1971)

Краткая биография:

Командир 52-го гвардейского авиаполка, в/ч 33310 (Калужская обл., Шайковка), полковник. На вооружении этого тяжелого бомбардировочного авиаполка стоят Ту-22М3, атакующие ракетами Х-22 территорию Украины.

В сентябре 2021 года получает награду для авиаполка Шайковки "За особые заслуги перед Калужской областью" и открывает мемориальную доску в память о погибших летчиках.

в июне 2017 года было заведено дело со штрафом 500 рублей от ГИБДД.

Семья:

Тимошина Ольга Владимировна (20.11.1977, ОК, VK, +79212866414) – жена;

Тимошин Олег Олегович (23.10.1998, Inst, VK1, VK2, VK3, ОК +79522944472, +79183644454, olejka231098timoshin@mail.ru, olega231098@mail.ru) – сын;

Тимошин Иван Олегович (24.11.2002, Inst, VK, vanya.timoshin@mail.ru) – младший сын. В 2019 году участвовал в городских военизированных соревнованиях "А ну-ка, парни!", где были: строевая подготовка, стрельба, подтягивание, военизированная эстафета, плавание.

Контакты:

ОК, VK, +79212728117.

Дополнительная информация:

паспорт: 4716 534802, выданный Территориальным Отделением в г. Оленегорск Межрайонного Отдела УФМС России по Мурманской обл. в г. Мончегорск 25.06.2016;

сервис "Миротворец";

владеет: Honda CR-V (номер: Х371МС51, vin: 1HGRM4870DL514248), УАЗ 31512 (номер: Х336КО51, vin: XTT315120T0011862);

известный адрес: Мурманская область, Оленегорск, Высокий, Гвардейский, 15;

видео с танцующим Тимошиным.

Поцелуев Евгений Николаевич (16.06.1980)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Родился в селе Вязовка. Летчик 52-го гвардейского авиаполка, в/ч 33310 (Калужская обл., Шайковка). На вооружении этого тяжелого бомбардировочного авиаполка стоят именно те самые Ту-22М3, которые атаковали ракетами Х-22 торговый центр.

находится в базе "РФ криминал лицо 2016" и в базе "антикредиторов 2016", имел штраф 100 рублей и 500 рублей от ГИБДД.

Семья:

Поцелуева (Кочурова) Ирина Сергеевна (10.01.1982, ОК, VK, Inst ) – жена, работает директором дома культуры "Юбилейный";

Поцелуев Кирилл ( ОК ) – сын;

Кочурова Наталья (17.03.1962, VK1, VK2, ОК ) – теща;

теща; Кочуров Антон (21.01.1986, ОК, VK, kiyaa2010@yandex.ru, tosha.kiyaa@yandex.ru, +79093843412) – брат жены.

Контакты:

VK, ОК, Mymail, potselueff@mail.ru.

Дополнительная информация:

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Майор. В июне 2020 года представлял аэродром "Шайковка" во время Парада на 9 мая в Москве.

Инцидент в Шайковке:

В марте 2021 года был командиром Ту-22М3, единственным из четырех пилотов, выжившим в результате чрезвычайного происшествия на аэродроме "Шайковка". В ходе плановой подготовки к полету бомбардировщика Ту-22М3 еще на земле сработала система катапультирования самолета. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. Среди них был командир полка Вадим Белослюдцев, штурман Денис Султанов и штурман-инструктор Александр Пидсобляев.

Согласно посту на форуме, также есть версия о конфликте между Скворцовым и другими пилотами, после которого Скворцов катапультировал других.

Задолженность по кредиту: вероятно, в 2014 году имел задолженность по кредиту в размере 70 000 рублей.

Семья:

Скворцова Лидия (11.01.1992, VK1, VK2, ОК ) – жена, имеют 3 общих детей.

Контакты:

VK +79109161077, lehaskvor@yandex.ru.

Дополнительная информация:

владеет: Hyundai Santa Fe (номер: Р154ЕТ40, vin: XWES281DDL0003383);

паспорт: 2919930711, снилс: 53100290357, ИНН: 531002903570;

известный адрес: Воронеж, Старых большевиков, 54А.

Васин Александр Александрович (04.09.1994)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

27-летний пилот, командир экипажа Ту-22М3. Родом из Нижегородской области, происходит из семьи военного. Имеет жену и малолетнюю дочь, предположительно проживающих в Москве.

Согласно видео, предположительно, один из летчиков, бомбивших ТЦ "Амстор" в Кременчуге.

Семья:

Васина (Кучина) Ульяна (19.03.1995, VK, ОК, kuchina.ulyana@mail.ru, +79105414952, +79063653340) – с 2018 года жена;

Васин Александр (10.06.1968, ОК ) – отец, окончил вуз МЧС России, служил в в/ч 36797.

Контакты:

VK +79082331171, +779189905994, natoptush@yandex.ru, lenucik.88@mail.ru.

Дополнительная информация:

известный адрес: Выксунский район, г. Выкса, улица Красной Зари, дом 45а, кв. 50;

ИНН: 524708337823, паспорт: 0315089332.

Иваненко Алексей Сергеевич (08.02.1987)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Командир авиационного отряда, в/ч 33310.

Уголовное дело:

Вероятно, в 2018 году был фигурантом уголовного дела по статье 158.1 – Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. Однако суд закрыл дело.

Контакты:

ОК, +72105121943, +79105121943.

Дополнительная информация:

паспорт: 6002957614, ИНН: 402302372320, водительское удостоверение: 40ОО159296;

известный адрес: Калужская обл, п. Шайковка, дом 13, кв. 29.

Голенков Дмитрий Владимирович (01.09.1978)

Биография, принадлежность к 52 авиаполку:

Летчик 52-го гвардейского авиаполка, в/ч 33310 (Калужская обл., Шайковка), нач. штаба эскадрильи. На вооружении этого тяжелого бомбардировочного авиаполка стоят те самые Ту-22М3, атаковавшие ракетами Х-22 торговый центр.

Семья:

Голенкова (Касильникова) Татьяна Владимировна (VK, OK1, OK2, t-g32@yandex.ru, +79116050306, Skype: tatianagolenkova, ИНН: 531500054601) – жена;

Голенкова Ульяна Дмитриевна ( ОК ) – дочь;

Голенков Никита Дмитриевич (08.05.2002, +79805131126, golenkov-2002@mail.ru) – сын.

Контакты:

VK, ОК, golenkov-d@mail.ru.

Дополнительная информация:

сервис "Миротворец";

паспорт: 4901226347, ИНН: 531500515877, водительское удостоверение: 4003561399;

Bigbook.

Самойлов Андрей Юрьевич (10.05.1972)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Временный командир, в/ч 33310, полковник, командир экипажа Ту-22 М3. Вероятно, в 2019 году находился (1, 2) в Шайковке во время юбилея полка будучи в звании подполковника.

Семья:

Самойлова Татьяна (VK) – вероятно, жена, совместное фото.

Контакты:

ОК (del), 79190344867, element-5.rus@mail.ru.

Дополнительная информация:

паспорт: 2917801970, ИНН: 402301806423;

известный адрес: Калужская обл., Кировский район, Шайковка, П, Д.В/Ч Кв. 13785;

в 2013 году владел ВАЗ 21063 (номер: М684ЕА40, vin: ХТА210630Н1691179).

Щербинин Александр Анатольевич (16.02.1972)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Командир 52-го бомбардировочного полка, полковник. В 2019 году находился (1, 2) в Шайковке во время юбилея полка.

Семья:

Щербинина Марина (VK) – вероятно, дочь.

Контакты:

VK (del), tsherbon@yandex.ru, +78453757644, +79172102945, +76102676366.

Дополнительная информация:

владеет: Toyota Camry (номер: Н548МУ51, vin: XW7BF4FK20S141012);

ИНН: 019889986908, паспорт: 6102676366;

известный адрес на 2019 год: Энгельс, ул. Студенческая, 68А, кв. 82.

Габитов Денис Асхатович (14.09.1982)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Капитан, служит в Шайковке.

в 2012году нарушил правила перевозки людей: перевозил ребенка без детского кресла;

в 2014 получил штраф 500 рублей от ГИБДД.

Контакты:

+79105448753, masik_gabitova@mail.ru.

Дополнительная информация:

владеет: Nissan X-Trail (номер: М627СР40, vin: Z8NTBNT31DS081352);

паспорт: 7503417297, водительское удостоверение: 4005591625;

известный адрес : Запорожская обл. Шайковка, д. 11, кв. 34.

Горбатко Игорь Владимирович (12.01.1971)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Подполковник. В 2018 году – заместитель командира полка по работе с личным составом. Прописан в Шайковке.

Контакты:

+79105110325, forte.plane23@mail.ru, forte.plane22@mail.ru, zampolit_tbap@mail.ru.

Дополнительная информация:

в 2015 году самовыдвиженец в депутаты Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение "Деревня Выползово" третьего созыва;

владеет Toyota Highlander (номер: Н368НР790, vin: JTEES42A302181611), в 2013 году владел Toyota Rav4 (номер: Н959ВХ40, vin: JТМКD31V105021547);

известный адрес : Шайковка, д. 6, кв. 46; Шайковка, д. 9, кв. 24;

паспорт: 2903744334, ИНН: 402302284145, водительское удостоверение: 4003562422.

Крыласов Евгений Игоревич (14.08.1990)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Родом из Твери, командир подразделения, также из семьи военного.

Семья:

Крыласов Игорь (29.05.1964, VK) – отец;

отец; Крыласова (Григорьева) Оксана (VK1, VK2 (del), oksana1731990@rambler.ru) – жена;

Григорьева Елена (VK) – теща, работает в больнице.

Контакты:

VK +79105278430, +79105076221, you.without@inbox.ru.

Дополнительная информация:

паспорт: 2810054030, ИНН: 695007865246;

известный адрес: Тверь, ул. Советская, 24, кв. 11.

Малик Эдуард Эдуардович (01.04.1995)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

27-летний помощник командира корабля, старший лейтенант, сын военного лётчика. Имеет жену и малолетнего сына, также проживающих в Шайковке в военном городке авиабазы.

Семья:

Малик (Руднева) Оксана Алексеевна (10.09.1996, VK, ОК, +79105114326, barniok1995@gmail.com, TGid: 998450712) – жена, имеют общего ребенка;

жена, имеют общего ребенка; Малик Эдуард (24.01.1971, VK ) – отец, бывший летчик, подполковник, вероятно, на пенсии;

отец, бывший летчик, подполковник, вероятно, на пенсии; Малик (Миллер) Елена (05.02.1971, ОК ) – мама;

мама; Руднева Любовь (12.02.1975, ОК ) – теща.

Контакты:

VK, ОК +79171949489, daadaad-55@mail.ru.

Дополнительная информация:

известный адрес: Шайковка, Новый Гарнизон, 9, 15;

вероятно, Эдуард-младший или старший написали стихотворение о петухе из авиации, однако на июль 2022 года стихотворение было удалено;

паспорт: 4615987913.

Григорьев Денис Анатольевич (07.06.1982)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

40-летний штурман родом из Кирова. Есть жена и дочь с сыном, которые также проживают в военном городке в Шайковке.

Семья:

Григорьева (Клюшина) Наталья Сергеевна ( VK (del), grigoriva.n@mail.ru, +79108640508, TGid: 1473804111) – жена, имеют общих детей: Ивана и Полину;

жена, имеют общих детей: Ивана и Полину; Григорьева Людмила – мать, 28 июня, через день после теракта в Кременчуге, репостнула пост о "Самом смертоносном самолете – ТУ22м3". Из такого самолета были нанесены ракетные удары по ТЦ "Армстор";

мать, 28 июня, через день после теракта в Кременчуге, репостнула пост о "Самом смертоносном самолете – ТУ22м3". Из такого самолета были нанесены ракетные удары по ТЦ "Армстор"; Клюшина Галина (06.03.1959, ОК ) – теща.

Контакты:

VK (del), ОК (del), 79105463586, kazahshaik@mail.ru, TGid: 1796695844.

Дополнительная информация:

известный адрес: Шайковка, д. 5. кв. 28.

Назиров Динар Дамирович (03.07.1985)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

36-летний штурман из Бугульмы. В 2019 году проживал в Шайковке.

Негатив:

находится в базе "антикредиторов", вероятно, получил штраф в 500 рублей.

Семья:

Назирова (Сергунова) Алла Игоревна (Inst, VK (del), ОК (вероятный), bellaxxxxx@mail.ru, nazdin@list.ru, +79105132934) – жена, имеют общего ребенка;

жена, имеют общего ребенка; Сергунов Павел Евгеньевич (26.04.1998, VK (del), sergunov2014@outlook.com, +79105188105) – вероятно, родственник жены. Указывает свой номер телефона вместе с номером Динара.

Контакты:

VK (del), ОК (вероятный), dinarkysok@list.ru, +79105150721, nazdin@list.ru, 79208986513, +79290328026.

Дополнительная информация:

на 2013 год владел Volkswagen Passat (номер: М546ЕА40, vin: WVWZZZ31ZМЕ088637);

известный адрес: Калужская обл, 249455, Кировский район, Шайковка, д. 18, кв. 16

паспорт: 2911488385.

Голодов Артем Юрьевич (20.04.1990)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

В 2016 году – старший лейтенант, участвовал в шоу "Авиадартс", выступая за Шайковку.

в 2016 нарушил ПДД, получил штраф 800 рублей.

Контакты:

VK +79105278366, golodov.1990@mail.ru, tema-krasnodar@mail.ru, TGid: 476854253.

Дополнительная информация:

паспорт: 0310532390;

известный адрес: Шайковка, д. 8, кв. 31.

Хоменко Константин

Биография, причастность к 52 авиаполку:

В 2016 году – капитан, принимал участие в шоу "Авиадартс", выступая за Шайковку.

Семья:

Хоменко Ольга (20.08, VK, +79525923020, olga4181@mail.ru, ) – жена;

жена; Хоменко Степан ( VK, +79090772430, khomenich@mail.ru) – брат;

брат; Хоменко Михаил (12.02.1983, VK, mimik@land.ru, +37126779774) – брат.

Контакты:

VK, konstantin.homenko@yandex.ru, +79106078998, navigator03-08@yandex.ru.

Евсеев Артем Германович (19.05.1987)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Капитан, вероятно, заправляет самолеты. Есть (1, 2) на фотографии от 25 февраля 2022 года, в аккаунте школы в Шайковке, где дети дарят своим родителям печенье.

к 2018 году получил долг госпошлины в размере 6 000 рублей.

меняет фамилию: в VK стал "Артемов", а в OK – " Романов. Вероятно, из-за причастности к теракту в Кременчуге.

Семья:

Евсеева (Нааб) Кристина ( VK, Inst, +79140092347) – жена, имеюют 3 общих детей;

жена, имеюют 3 общих детей; Евсеева Дарья Артемовна (17.06.2007, VK ) – дочь;

дочь; Евсеев Герман (26.03.1967, VK, germanevseev63@mail.ru) – отец.

Контакты:

VK, ОК, evseih_ag@mail.ru, +79149143721, evseih_ag@mail.ru, +79107090908

Дополнительная информация:

владеет: Skoda Kodiaq (номер: О195НМ40, vin: XW8LJ2NS1KH400738);

паспорт: 3607781092;

известный адрес на 2021 год: Самарская обл, г. Сызрань, ул. Маршала Жукова, д. 329, кв. 24;

известный адрес на 2020 год: Шайковка, д. 1, кв. 45.

Панькин Дмитрий Сергеевич (03.01.1987)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Летчик 3 класса, из Шайковки. Есть (1, 2) на фотографии от 25 февраля 2022 года, в аккаунте школы в Шайковке, где дети дарят своим родителям печенье.

Родом из города Коломна Московской области, учился в филиале военного учебно-научного центра военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина".

на 2020 год имел долг в размере 500 рублей;

в 2017году задолжал 55 000 рублей за коммунальные платежи;

в 2016 году задолжал 4 600 рублей. налогового сбора.

Семья:

Панькина Елена Александровна (17.09.1989, Inst, VK, ОК, elena-pankina00@rambler.ru, +79106086576, +79164540160) – жена, имеют 3 общих детей;

жена, имеют 3 общих детей; Панькина Александра Дмитриевна (VK) – дочь.

Контакты:

VK, ОК +79106079011, forio1@rambler.ru, d.pankin2016@yandex.ru.

Дополнительная информация:

паспорт: 2914673795, снилс: 16157578893, ИНН:402315267595;

известный адрес на 2020 год: Шайковка, д. 19, кв. 36;

известный адрес на 2021 год: Шайковка, д. 4, кв. 20.

Головачук Владимир Игоревич (30.04.1988)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Майор, из Шайковки. Есть (1, 2) на фотографии от 25 февраля 2022 года, в аккаунте школы в Шайковке, где дети дарят своим родителям печенье.

в 2015 году получил штраф за нарушение ПДД в размере 1500 рублей.

Семья:

Головачук Татьяна ( Inst, ОК ) – жена;

жена; Головачук Наталья (13.11.2005, VK ) – дочь;

дочь; Головачук Игорь ( ОК ) – отец;

отец; Мелюхова / Головачук Ольга ( ОК ) – сестра.

Контакты:

Inst, ОК, +79208964131( 1, 2 ), +79805145285( 1, 2 )

Дополнительная информация:

владеет: Hyundai Grand Santa Fe (номер: О658ХК161, vin: KMHSU81XDEU237947);

паспорт: 2507988997, ИНН: 381913306102;

известный адрес : Шайковка, д. 17, кв. 48.

Алексеев Олег Игоревич (21.01.1988)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Старший лейтенант, из Шайковки. Есть (1, 2) на фотографии от 25 февраля 2022 года, в аккаунте школы в Шайковке, где дети дарят своим родителям печенье.

в августе 2017 года было заведено дело со штрафом 500 рублей от российского ГИБДД.

Семья:

Алексеева (Олейникова) Алена (04.05.1986, VK, ОК, Inst ) – жена, имеют 2 общих детей.

Контакты:

ОК, VK +79969559181, neolex2101@rambler.ru, +79290246295.

Дополнительная информация:

владеет: Great Wall Hover (номер: Р732РУ40, vin: X9XFF3A5X7A004225), Hyundai Solaris (номер: О185ТЭ40, vin: Z94K241CBMR214475);

паспорт: 0708116736, ИНН: 262407767079;

известный адрес: Шайковка, д. 12, кв. 27.

Хачин Александр Дмитриевич (20.02.1988)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Служит в Шайковке. Есть (1, 2) на фотографии от 25 февраля 2022 года, в аккаунте школы в Шайковке, где дети дарят своим родителям печенье. Также в апреле 2021 года жена сделала фото в Шайковке с подписью "Наш новый дом".

Семья:

Хачина Анна Александровна (01.04.1987, VK, Inst ) – жена, делает пирожные на заказ.

Контакты:

VK, +79834147458.

Дополнительная информация:

паспорт: 2514965458, ИНН: 251113956847;

известный адрес: Иркутск, ул. Красноярская, д. 28, кв. 16; Иркутская область, Усольский район, рп. Средний, ул. ДОС, 18 42.

Тимиркаев Рустам Минихасапович (22.05.1997)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Родом из Башкирии. Вероятно, летчик из Шайковки, 25 февраля 2022 года жена опубликовала фото с геолокацией "Авиабаза Шайковка".

Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет и был направлен на аэродром "Шайковка".

в 2016 году получил штраф от ГИБДД, за нарушение правил использования ремней безопасности и мотошлемов.

Семья:

Тимиркаева Динара ( Inst, VK, 12351996@mail.ru, +79053597337, +79279457668) – жена.

Контакты:

Inst, VK, FB, +79996228210

Дополнительная информация:

паспорт: 8017579172, ИНН: 0274023747;

известный адрес: п. Фрунзе, ул. Центральная, д. 29.

Поляков Игорь Владимирович (12.07.1974)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Капитан, из Шайковки. Судя по фото, в 2019 году находился в Шайковке.

Окончил Серпуховское военное училище и Брянский государственный технический университет.

Семья:

Полякова Юлия (Inst) – супруга, ведущая корпоративов, проживает в городе Шайковка.

Контакты:

ОК, VK, muzikant7400@mail.ru, +79208759138

Дополнительная информация:

известый адрес: Калужская обл., 249455, Кировский район, Шайковка, д. 18, кв. 16.

Субботин Иван Викторович (05.03.1979)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Майор. На 2019 год – и. о. заместителя командира по работе с личным составом, в/ч 33310.

Окончил Краснодарский военный авиационный институт и живет в Шайковке.

в 2013 году был должником 1000 рублей.

Семья:

Субботина Наталья (17.04.1982, Inst, ОК, VK ) – жена, имеют общих сына и дочь;

жена, имеют общих сына и дочь; Субботина Ксения ( VK ) – дочь.

Контакты:

VK +79807135390, ivansub97@gmail.com, ivansub79@yandex.ru, TGid: 614210828

Дополнительная информация:

в 2020 году участвовал в выборах в сельсовет, отметив местом работы воинскую часть 33310 в Шайковке;

известный адрес: Шайковка, 15 кв. 54;

владеет: Mitsubishi Pajero (номер: Р642НО76, vin: JMBXLCW6W8Z004125), Nissan X-Trail (vin: Z8NTANT32ES141243);

ИНН: 252203213157, паспорт: 0503608418.

Быков Михаил Вячеславович (03.09.1976)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Военный лётчик 1-го класса. В 2019 году был капитаном. Фото вместе с женой в Шайковке.

Окончил Военное авиационно-техническое училище в Ачинске, а затем учился на кафедре кадровой политики и управления персонала Новгородского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Семья:

Быкова Светлана ( Inst, VK, ОК, +79116026727, +79807138522) – жена, имеют общих сына и дочь;

жена, имеют общих сына и дочь; Быкова Карина Михайловна ( Inst, VK, ОК, +79105251084, +79105455172) – дочь;

дочь; Быков Андрей Михайлович ( ОК ) – сын.

Контакты:

VK, ОК, misanya76@yandex.ru, +79116113061, +79105199733

Дополнительная информация:

владеет: Mitsubishi Pajero (Вин: MMCGYKH40AFZ00951), Hyundai Santa Fe (номер: Т804ЕС71, vin: XWEST81XDH0000722);

известный адрес: Шайковка, 10 кв. 32;

паспорт: 4901225605, ИНН: 531500748590.

Комаров Владимир

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Полковник, на 2020 год – начальник группы руководства полетов в Шайковке.

Семья:

Прокопенко Ирина (25.03.1968, ОК ) – жена;

жена; Комарова Анна Владимировна ( ОК, VK +79104891971, anusha@aport.ru, anya_komar@mail.ru) – дочь;

дочь; Комаров Александр Владимирович ( VK, alex_komar_91@mail.ru, +79163664612, +79807129571) – сын.

Контакты: ОК

Кулик Владимир Александрович (12.03.1989)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

В 2016 году – старший лейтенант, участвовал в шоу "Авиадартс", выступая за Шайковку.

Негатив:

в 2014 году нарушил ПДД, получил штраф – 300 рублей.

Контакты:

+79108640554, kulya707@bk.ru, +79507215744.

Дополнительная информация:

владеет: ВАЗ/Lada 2115 (номер: Р712КВ40, vin: XTA211540C5059175);

паспорт: 7508413312.

Назаров Александр Александрович (21.07.1976)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Майор, авиационный полк, в/ч 33310. Вероятно, родился в Украине. По состоянию на 2014 год заместитель командира эскадрильи в в/ч 06987-А.

Дополнительная информация:

владеет: по состоянию на 2010 год авто Mitsubishi l200 (номер: М546МЕ40, vin: ММСJNКВ40ВDZ10637)

Агеев Николай

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Старший летчик, командир экипажа Ту-22 М3, майор, а/б Шайковка, 52 ТБАП, в/ч 33310. В частности, он "засветился" крупным планом на одном из конкурсов "Авиадартс", неоднократно участвовал в авиапарадах.

Коробкин Станислав Владимирович (22.11.1974)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Вероятно, в 2019 году находился (1, 2) в Шайковке во время юбилея полка. Жена указывает ( 1, 2) местом работы в/ч 13785, которая входит в 52-й гвардейский авиаполк.

в июне 2014 года было заведено дело со штрафом 500 рублей от ГИБДД;

в марте 2011 года было заведено дело о взыскании алиментов с Коробкина, сумма алиментов указана 1/4, вероятно, от заработной платы.

Семья:

Коробкина Ирина (VK, ОК, +79116422846) – жена, проживающая в Шайковке. Также указывает (1, 2) местом работы в/ч 13785, которая входит в 52-й гвардейский авиаполк.

Контакты:

VK (del), +79116017992, volga22.11.1974@mail.ru +79807131552.

Дополнительная информация:

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Вероятно, в 2019 году находился ( 1, 2 ) в Шайковке во время юбилея полка. Фото с самолетом ( 1, 2 ).

в апреле 2019 г. было заведено дело со штрафом 20 000 рублей;

в августе 2019 г. было заведено дело со штрафом 500 рублей от ГИБДД;

в апреле 2017 год было заведено дело со штрафом 2 500 рублей.

Семья:

Реброва Наталья ( VK, ОК, +79516667100) – вероятно, жена.

Контакты:

VK, +79616401805.

Дополнительная информация:

паспорт: 4105808459, ИНН: 470516098570, Сниллс: 13802767664;

владеет: Renault Megane (vin: VF1BZ0A0540905760);

известный адрес: Шайковка, д. 16, кв 38.

Антипов Дмитрий Геннадиевич (03.10.1981)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Вероятно, в 2019 году находился ( 1, 2 ) в Шайковке во время юбилея полка. В VK указывает, что с 2011 года работает в Шайковке.

Семья:

Ясакова Елена – вероятно, жена, общее фото.

Контакты:

VK, antipovdmitry@mail.ru, +79105168751.

Дополнительная информация:

ИНН: 025802558850, паспорт: 8097044600.

известный адрес: Калужская Обл., Кировский, Ул.П.Шайковка, Д. 5, Кв.6.

Костюнин Дмитрий Леонидович (17.05.1966)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Родом из города Кстово. Заместитель начальника Главного управления авиации Росгвардии. Известная в/ч 6535. В 2019 находился в Шайковке во время юбилея полка.

Дополнительная информация:

паспорт: 0500207275, ИНН: 251133437871;

адрес на 2013 год: Энгельс, 148, улица Черниговской дивизии 23а, кв. 24.

Бойко Александр Валентинович (05.04.1986)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Вероятно, в 2019 году находился ( 1, 2 ) в Шайковке во время юбилея полка.

Контакты: VK.

Дополнительная информация:

ипн: 071604562810, паспорт: 8305750813;

владеет: Mitsubishi ASX (номер: М545СО40, vin: JMBXTGA3WDE709347);

известный адрес: Кировский Р-Н Шайковка 15-20.

Тимур Тилавалдиев (03.04.1993)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Вероятно, в 2019 году находился ( 1, 2 ) в Шайковке во время юбилея полка.

Контакты:

VK, Mail.ru, demo.45@mail.ru, +79200910081 (номер неактивный в последний раз, вероятно, принадлежал Жогиной Татьяне Васильевне).

Степкин Виталий Александрович (02.10.1975)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Вероятно, в 2019 году находился ( 1, 2 ) в Шайковке во время юбилея полка. В 2021 году работал на ООО " Специализированный Застройщик "Строймонтаж – С ", сумма дохода 57 750 рублей."

Семья:

Натали Степкина ( VK ) – жена;

жена; Алина Степкина ( VK ) – старшая дочь;

старшая дочь; есть младшая дочь.

Контакты:

VK, ОК, vitalikz350@mail.ru, +79105130446.

Дополнительная информация:

владеет охотничьим ружьем – ТОЗ-34Р;

ТОЗ-34Р; известная адрес на 2019 год: Кировский Район П.Шайковка, б. 18, кв. 29;

паспорт 2900118467.

Алимов Алексей

Биография, причастность к 52 авиаполку:

В 2019 году находился ( 1, 2 ) в Шайковке во время юбилея полка

Семья:

Рязанова Александра ( VK, ОК, ryazanova-aleksa@mail.ru) – жена.

Контакты:

VK (del), alimpilot@rambler.ru, +79507272456

Статенин Максим Николаевич (04.09.1978)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

В 2019 году находился ( 1, 2 ) в Шайковке во время юбилея полка.

Семья:

Статенина (Редникова) Ирина (12.09.1987, VK, ОК +79106041536, irinarednikova@mail.ru, skype://rivvvs1) – жена.

Контакты: VK, statenin78@mail.ru.

Дополнительная информация:

известный адрес: Калужская Обл, Кировский район, Шайковка П, Д.25 кв.30;

владеет: SsangYong Kyron (номер: М588МЭ40, vin: Z8US0A1KSB0007632);

паспорт:2900119205, ипн: 402300401551.

Сихаев Анатолий Михайлович (14.10.1990)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

В 2019 году находился ( 1, 2 ) в Шайковке во время юбилея полка.

Семья: Мишина Ольга ( VK ) – теща.

Контакты: VK (del), +79270457910, anatoliy.sikhaev@gmail.com.

Дополнительная информация:

паспорт: 9210017880;

известный адрес: Республика Татарстан Елабужский Р-Д, Ул. Елабуги, дом53, кв.73.

Еремин Александр Викторович (10.12.1986)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Вероятно, в 2019 году находился ( 1, 2 ) в Шайковке во время юбилея полка .

Контакты:

VK, rastinyak4444@mail.ru, +79106053696.

Дополнительная информация:

паспорт: 7505959268. ипн: 740707004318;

владеет: Renault Duster (номер: Н482КВ40, vin: X7LHSRDJN47572214);

известный адрес: Ленинский Г.А., Мо, Ленинский район, село Боброво, ул Лесная 24-218.

Файзулин Дмитрий Римович (09.01.1981)

Биография, причастность к 52 авиаполку: Вероятно, в 2019 году находился ( 1, 2 ) в Шайковке во время юбилея полка.

Контакты: VK, robert81@nm.ru, +79533355602.

Дополнительная информация:

владеет: Kia Spectra (номер: Е647МС40, vin: XWKFB227360012914), Renault Logan/SR (номер: О774ХС40, vin: X7L4SRLTB66267675);

ипн: 2903766641;

известный адрес: Кировский район, Шайковка, Д.4 кв.37.

Степкин Андрей Сергеевич (10.07.1991)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

Вероятно, в 2019 году находился ( 1, 2 ) в Шайковке во время юбилея полка.

Контакты:

VK1, VK2, VK3 (del), +79208797067, +79641461305, +79158937200, andryusha_stepkin@mail.ru

Дополнительная информация:

известный адрес: Калужская Кировская Шайковка 2426, Калужская область, Кировский район, село Шайковка 2821;

паспорт: 2918890778.

Маляк Геннадий Юрьевич (29.02.1972)

Биография, причастность к 52 авиаполку:

В 2019 году находился ( 1, 2 ) в Шайковке во время юбилея полка. Родился в Украине, в городе Николаев.

Семья:

Ночевкина Людмила ( VK, ОК, grecina@mail.ru, +79524803741, skype:lyudochka16061984) – проживает в городе Шайковка, вероятно, жена, общее фото ( 1, 2 ).

проживает в городе Шайковка, вероятно, жена, общее фото ( 1, 2 ). Ночовкин Александр – вероятно, сын.

Контакты: VK, ОК, +79807150950, genezis1972@mail.ru.

Дополнительная информация:

Шорин

Биография, причастность к 52 авиаполку:

В 2019 году находился ( 1, 2 ) в Шайковке во время юбилея полка

Семья:

Шорина Ольга ( ОК, VK +79105440778, siraeva_1.@mail.ru, WorldRun ) – вероятно, жена. Находится в Шайковке.

Обратите внимание! 16 января СБУ также обнародовала список причастных к ракетным обстрелам Днепра и установила еще одного убийцу. Им оказался штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года.

Теракт в Днепре

согласно сообщения у FB Геннадия Корбана, позывной экипажа, выпустившего ракету по Днепру, 42492 ";

"; Сергей Притула опубликовал в соцсетях скрин сообщение от телеграммканала "Иди и смотри", свидетельствующее, что атака на гражданские объекты была спланирована, это не случайное попадание;

Алексей Арестович в эфире с Марком Фейгиным заявил о том, что ракета Х-22 была сбита ударами украинского ПВО и разорвалась при падении на жилой дом. Его слова опроверг спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, подтвердив, что у Украины нет средств ПВО и ПРО, способных сбивать Х-22. Позже Арсетович признал свои ошибки и опроверг заявление.

Чтобы продемонстрировать абсолютную жестокость, с которой Россия убивает мирных жителей Украины, мы предлагаем посмотреть видеоматериал с демонстрацией процесса спасения из-под завалов фрагментов тел: explicit content, разбор завалов, фрагменты тел.

За сообщением Днепровские городские власти, для разбора завалов используют краны, тяжелую технику почти не используют, чтобы не навредить людям, которые могут находиться под обломками здания.

Последствия террористической атаки на жилое здание: девушка ждет спасателей на верхних этажах разрушенного здания



Для разбора завалов используют краны.

Утром 14 января, перед началом массированного обстрела, министерство обороны Российской Федерации опубликовало фотографию одной из ракет, использованной для обстрела. На фотографии содержалась надпись заряжаем по полной - классическая подпись террористов, радующихся обстрелам мирного населения.

Террористы радуются и кичатся ракетами перед началом обстрела

Комментарии российских новостных пабликов после совершения теракта были полны призывов к дальнейшей бомбардировке украинских жилых кварталов и эскалации обстрелов путем использования ядерного оружия.

Радостные комментарии россиян в поддержку обстрелов жилых кварталов Украины

Украина воюет с абсолютным злом. Это не только сумасшедшие кремлевские диктаторы, якобы ведущие войну по собственной прихоти, это все государство, которое аплодирует российским террористам после каждого нового теракта. Доказательства скрыть невозможно.