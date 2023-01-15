В свою очередь, российская пропаганда активно распространяет данные об "сбитии ракеты". Более того, об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович, хоть потом и пожаловался. Юрий Игнат в эфире телемарафона 15 января объяснил, почему слова российской пропаганды и Арестовича – ложны.

Заметьте Та самая ракета, которой били по торговому центру в Кременчуге, – Игнат об ударе по Днепру.

Что известно об атаке в Днепре

Представитель командования Воздушных сил ВСУ заявил, что уже пол года об этом говорит и постоянно это повторяет – мы не можем сбивать ракету Х-22.

Это ракета сверхзвуковая. Скорость – 4 тысячи километров в час в полете. Ну нет у нас средств, способных перехватить ракету в воздухе,

– заявил Игнат.

Добавил, что и "мы не без греха", ведь в некоторых информационных сообщениях таки писали об "сбитии" ракеты, которую и подхватила российская пропаганда. Скорее всего, говорилось именно о заявлении Арестовича.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ заверил, что бывают моменты неточностей, ведь информация подается очень быстро. Однако заверил, что в официальных источниках данные подаются быстро и правдиво.

Какие силы могут сбивать российские Х-22

Юрий Игнат рассказал, что ракета Х-22 создана еще в советском союзе для того, чтобы атаковать авианосные группы в море.

Есть оружие и далеко ходить не нужно – у нас есть положительные сигналы от наших западных партнеров. Это комплексы Patriot PAC-3, которые являются противоракетными и могут сбивать и баллистические цели, и Х-22.

– заявил Игнат.

Кроме того, представитель сказал, что есть сигнал от партнеров из Италии. Речь идет о комплексе SAMP-T, который тоже мог бы усилить нашу противовоздушную оборону в борьбе с баллистикой и такими целями как Х-22 и другие ракеты, которые наша ПВО не может сбивать.

Юрий Игнат объяснил, что в настоящее время украинская противовоздушная оборона может сбивать ракеты "Калибр", Х-101, Х-555, Х-59.

Что этому предшествовало