Когда россияне ударили по многоквартирному дому в Днепре 14 января, Настя была в постели. Ее накрыло дверью.

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Потеряла любимого на войне и родителей во время ракетного удара

Настя жила с родителями. Когда ее эвакуировали, она не знала, выжили ли ее отец с мамой. Уверена, что к моменту, когда произошел взрыв, они находились на кухне.



Анастасия Швец / Фото hromadske

"Я не знаю, где родители. Говорят, что видели живыми, я уверена, что они были на кухне, которой уже нет. Спасаться я не хотела, хотела, чтобы нашли родителей. Понимаю, что Ричарда (вероятно, домашний любимец) уже нет. Он вряд ли выжил", – рассказала девушка в сети.

Со временем стало известно, что родители девушки погибли. Маму и папу Анастасии достали из-под завалов вечером 15 января. Об этом сообщила волонтерская организация "Кошки ищут дом – Верность".

Мать девушки Наталья была волонтером в "Кошки ищут дом – Верность".

Мы плакали сегодня вместе с котиками из приюта, где так много напоминает о Наташе. Вот лежаночка, которую она подарила! А это когтедрапки от нее. А тут она вычесывала пушистых. А в минувшее воскресенье угостила работников капкейками, которые сама делала. И должна была быть рядом с нами сейчас, потому что Наташа приходила помогать в выходные, когда работников не хватало,

– говорится в сообщении.



Мама Анастасии / Фото ОО "Кошки ищут дом – Верность"

Что известно об Анастасии Швец

Происшедшая 14 января трагедия – не единственная, которую Настя пережила за последнее время. В сентябре девушка потеряла своего любимого – Владислава с позывным "Фотик". Мужчина защищал Украину на фронте.

Девушка отмечает, что не хотела для себя такой "популярности". Сейчас она только хочет к родителям.

"Вспоминаю глупые шутки отца сегодня, как с мамой фоткали щенков. Ели мамин удон. Я стала популярной, хотя и не хотела этого, почти каждый паблик меня публикует. А я хочу к родителям. Мне больно. Существую ли я вообще?" – написала она в инстаграме.

Напомним. 14 января Россия в очередной раз нанесла массированную ракетную атаку по Украине. Одна из ракет попала в многоэтажку в Днепре. По состоянию на 10.30 утра 16 января известно о 36 погибших.