Вибух стався, коли авто стояло на парковці на вулиці Тараса Шевченка. Він був такої сили, що двір навпроти засипало уламками автомобіля, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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У Севастополі "вибухнув" окупант

Зазначається, що очевидці намагалися надати допомогу водієві, витягли його з машини та передали медикам, але травми виявилися несумісними із життям. За словами свідків, під дном у автомобіля утворилася дірка. Це може говорити про встановлений саморобний вибуховий пристрій.

Кадри з місця інциденту у Севастополі / Фото соцмережі

За попередніми даними, у підірваній машині перебував капітан 1-го рангу Чорноморського флоту, зазначають російські пабліки.

Тим часом інцидент вже прокоментував так званий губернатор окупованого Севастополя Развожаєв. Він розповів, що вибух авто на вулиці Шевченка стався близько 10:00. Також посадовець підтвердив, що загиблий водій був військовослужбовцем.

Причини вибуху слід встановити слідчим органам, але очевидно, що не можна виключати можливість диверсії,

– наголосив так званий губернатор.