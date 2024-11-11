Відомо, що затримані виконували завдання від окупантів на Кіровоградщині, Полтавщині і Черкащині, передає 24 Канал із посиланням на СБУ.
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Полювали за авіатехнікою і енергооб'єктами
Так, у Кіровоградській області троє чоловіків віком 17 та 18 років проникли на військовий аеродром, де намагалися спалити гелікоптер ЗСУ.
Крім цього, вони хотіли знищити одну з ключових електропідстанцій регіону, щоб залишити без світла десятки тисяч місцевих жителів.
На Полтавщині рецидивіст спалив військовий джип, що був задіяний у виконанні завдань на східному фронті. Раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за викрадення автомобіля, а восени 2024 року отримав замовлення з Росії на підпал автотехніки ЗСУ.
У Черкаській області 34-річний житель підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала залізничний рух на одній із ділянок регіону.
Наразі всім затриманим повідомлено про підозр за трьома статтями:
- диверсія, вчинена в умовах воєнного стану;
- перешкоджання законній діяльності ЗСУ;
- умисне знищення або пошкодження майна.
Усі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Встановлено, що фігуранти були завербовані ворогом, коли шукали "легких" заробітків у Телеграм-каналах.
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