Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України. Наразі зрадника затримали, йому загрожує довічне ув'язнення.

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СБУ затримала "крота" російського ГРУ на Волині

СБУ за сприяння ЗСУ затримала російського агента, який готував серію нових ударів по військових об'єктах на Волині. Зрадником виявився 30-річний військовослужбовець, який проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК.

Так, контррозвідка встановила, що російська розвідка завербувала співробітника ТЦК через родичів у Росії. Як виявилося, чоловік мав антиукраїнські погляди та підтримував зв'язок з рідними на території країни-агресорки.

Агент під виглядом робочих поїздок фіксував розташування військових об'єктів, а також намагався виявити РЛС та ЗРК, які є на озброєнні Сил оборони. Ця інформація потрібна була зраднику для того, щоб допомогти ворогу завдати ударів "в обхід" ППО.

З російським куратором зрадник спілкувався у месенджері. Там він також отримував нові завдання.

Листування з російським куратором – більше у галереї

Наразі зловмисника затримали. Крім того, одночасно з цим були проведені додаткові заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Зраднику вже повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.